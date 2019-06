liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Nella sua contraddittoria decisione la Corte auspica che loitaliano assicuri l'assistenza necessaria aleper età odi. Sono 42:, secondo la valutazione del Comandante che ha su di esse la piena responsabilità legale

TV7Benevento : Migranti: Linardi (Sea watch), 'a bordo tutte persone vulnerabili per età o stato salute'... - FabyCony3 : RT @laltrodiego: #lariachetirala7 •#Myrta: 'ci sta dicendo che la capitana della #seawatch sbarcherà i #migranti?' •#Linardi: 'Io non sono… - Stefaniacasp : RT @laltrodiego: #lariachetirala7 •#Myrta: 'ci sta dicendo che la capitana della #seawatch sbarcherà i #migranti?' •#Linardi: 'Io non sono… -