Meno rap e molto più pop Ora mi gioco il tormentone

Gennaro rivela : 'Io e Francesca De Andrè abbiamo avuto rapporti alMeno sei volte al GF' : Nonostante Francesca De Andrè l'abbia negato più volte, pare che tra lei e Gennaro Lillio sia successo di tutto sotto le coperte quando erano nella Casa del Grande Fratello. A raccontare alcuni particolari dell'intimità che hanno vissuto davanti alle telecamere, è stato il napoletano nel corso di un'intervista che ha rilasciato in radio pochi giorni fa: il ragazzo ha fatto sapere che tra lui e la fidanzata ci sono stati almeno sei "incontri ...

Formula 1 – I soldi - l’importanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama - Vettel ammette : “fan? AlMeno avessero le palle di chiedermi se…” : Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole del Ferrarista alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della Formula 1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra la Ferrari e i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul ...

Menopausa - perché è più frequente il dolore durante il rapporto : Per un numero crescente di donne, il sesso – una volta entrate in Menopausa – non sempre risulta essere piacevole come è sempre stato. La colpa è del nostro corpo che, con l’età che avanza, cambia tanto e in tutti i suoi aspetti, sesso compreso. Ecco quindi che, a complicare la vita sotto le lenzuola, può arrivare un disturbo comune, di cui però si parla ancora molto poco, scientificamente chiamato dispaurenia. Secondo i dati della ...

Tumori - la leucemia fa sempre Meno paura : grazie alle nuove terapie è sempre più curabile : Dire ‘leucemia‘ fino a qualche anno fa significava terrorizzare chi ascoltava. Oggi questa parola, come la malattia, fa sempre meno paura. grazie alle nuove terapie su misura è possibile selezionare la cura più adatta alle caratteristiche del paziente e della sua malattia, e grazie alla ricerca le leucemie acute, le mielodisplasie e molti Tumori del sangue sono diventate malattie più curabili. La speranza per i pazienti e la ...

Il Sole “intrappolato” nel Duomo di Firenze - torna il suggestivo fenoMeno dello “gnomone” : Il Sole verrà “intrappolato” nel Duomo di Firenze con lo “gnomone“, risalente al XV secolo. La più celebre “trappola per il Sole” a Firenze è stata ideata per il Duomo dal matematico Paolo Dal Pozzo Toscanelli, nel 1475, detto il “novello Tolomeo”. Lo “gnomone” della Cattedrale, progettato per misurare la posizione del Sole nel cielo e con i suoi 90 metri di altezza è il più grande al ...

Napoli - banda del buco di nuovo in azione : due rapine in Meno di 24 ore. FOTO : Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino ...

Monti : “Lega e altri partiti non rappresentano i Meno abbienti. Flat tax? Schiaffo in faccia alle classi subalterne” : “E’ singolare come in Italia le classi subalterne non riescano a trovare rappresentanza. Certamente la Flat tax della Lega è uno Schiaffo in faccia proprio alle classi subalterne“. Sono le parole del senatore a vita, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il Pd ha fatto anche delle cose buone nell’ultimo ciclo dei suoi governi, ma ha fatto di tutto per non sembrare un partito di sinistra, quindi ...

Giro d’Italia 2019 - Eusebio Unzué sprona Richard Carapaz : “Roglic è ancora il leader virtuale - servirà alMeno un minuto prima di Verona” : Parole di soddisfazione e di assoluta consapevolezza quelle espresse da Eusebio Unzué nel giorno di riposo che precede la terza settimana del Giro d’Italia 2019. L’esperto team manager della Movistar ha evidenziato naturalmente l’ottimo lavoro svolto sino a questo momento dalla formazione spagnola e in particolare da Richard Carapaz, ma ha sottolineato anche come l’attuale vantaggio di 47” sullo sloveno Primoz ...

20 rapper italiani che hanno alMeno 40 anni : Il rap italiano è esploso negli ultimi anni ed è ormai il genere di riferimento delle nuove generazioni, ma alla base del successo di questo linguaggio musicale, così distante dai canoni preesistenti della musica italiana, c'è una storia ormai trentennale. Va da sé che molti esponenti di spicco del rap e della cultura hip hop, alcuni dei quali hanno ormai raggiunto lo status di vera e propria icona e leggenda, abbiano già superato i 40 anni di ...

Di Maio : "Vedo nervosismo nella Lega - sono paranoici. Con Salvini rapporti Meno efficaci" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colLegamento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno ...

Crolla edificio a Shanghai : alMeno 10 intrappolati : Un edificio è Crollato nel distretto di Changning, a Shanghai: almeno 10 persone sarebbero rimaste intrappolate, secondo quanto riferito dai media cinesi. I soccorsi sono sul posto e al lavoro e 4 persone sono già state tratte in salvo. L'articolo Crolla edificio a Shanghai: almeno 10 intrappolati sembra essere il primo su Meteo Web.

Calcio - Trapattoni replica all'arbitro Moreno : 'NemMeno il carcere ti ha trasmesso umiltà' : La polemica sembra non finire mai. L'arbitro Moreno è ancora velenoso quando parla dell'Italia, danneggiata nei quarti del mondiale nippocoreano di 17 anni fa. Ma giustamente c'è chi ha la forza di ...

Italia-Corea - Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta dell’ex ct azzurro è velenosa : “nemMeno il carcere…” : L’ex arbitro di Italia-Corea ha dato del codardo a Trapattoni, ricevendo una risposta davvero dura da parte dell’ex ct azzurro Byron Moreno è tornato a parlare di Italia-Corea, diciassette anni dopo aver di fatto eliminato gli azzurri dal Mondiale del 2002 con un arbitraggio a dir poco scandaloso. Interrogato su quel match, l’ecuadoregno si è dato un 8 in pagella, permettendosi di insultare anche Trapattoni: “come ...