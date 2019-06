Loredana Simioli | morta a 45 anni la nota attrice napoletana

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro e si è spesa per aiutare e dare forza a chi come lei lottava con la malattia. E’a 45e presentatrice. A dare la notizia è Fanpage.it. Sorella del famoso speaker radiofonico napoletano Gi, aveva avuto una parte in Reality di Matteo Garrone ma è soprattutto per le sue tante performance teatrali che aveva raggiunto la notorietà. Tra questi, la trasposizione di ‘Benvenuti in casa Esposito’. L'articoloa 45laproviene da Il Fatto Quotidiano.

