Astronomia | una notte intera per “catturare” una nebulosa distante 5mila anni luce FOTO

Astronomia : una galassia atipica e sfuggente nel mirino di Hubble : Si trova nella costellazione di Cassiopea, a 2,2 milioni di anni luce dalla Terra, ha un aspetto asimmetrico e per lungo tempo la sua natura sfuggente è stata un rebus per gli studiosi: sono i dati salienti di Ic 10, una galassia irregolare al centro del nuovo ‘ritratto artistico’ di Hubble. Ic 10, nota anche come Leda 1305, Ugc 192 and 2Masx J00201733+5918136, fa parte del Gruppo Locale, una ‘famiglia’ di 50 galassie situata nel nostro vicinato ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” in tutto il suo splendore : ecco perché è la più colorata dell’anno [FOTO] : Gli appassionati di osservazioni celesti hanno avuto un trattamento speciale la scorsa notte, quando la “Luna della Fragola” ha illuminato il cielo notturno, brillando di rosa, rosso e arancione mentre sorgeva sopra l’orizzonte. Quando il sole appare più alto nel cielo vicino al solstizio d’estate, la luna piena, opposta al sole, appare generalmente più bassa nel cielo. Questo significa che la luna piena più vicina al solstizio d’estate brilla ...

Astronomia : una galassia “scoppiettante” nel mirino di Hubble : Ha un aspetto leggiadro e scintillante ma la sua è una calma apparente, dato che nell’arco di 27 anni (dal 1983 al 2010) è stata teatro di tre eventi traumatici quali sono le esplosioni di supernovae: si tratta di Ngc 4051, una galassia a spirale protagonista del nuovo ritratto artistico di Hubble. Ngc 4051, situata a 45 milioni di anni luce dalla Terra, è stata scoperta nel 1788 dall’astronomo William Herschel – ricorda Global Science ...

Astronomia - stasera occhi al cielo per la “Luna della Fragola” : sarà la notte più dolce dell’anno [INFO] : La luna piena del mese di giugno, visibile stanotte, sarà l’ultima della primavera e prende il nome di “Luna della Fragola”. Questo nome deriva dal fatto che cade nel miglior momento dell’anno per la maturazione delle fragole. La luna tecnicamente diventerà piena alle 10:31 del mattino, ma secondo la NASA apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questo momento. Secondo l’agenzia spaziale, la Luna della Fragola deve il suo nome alla tribù ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” splenderà tra Giove e la supergigante rossa Antares [INFO] : Giugno sarà un mese pieno di possibilità per spettacolari osservazioni per gli appassionati di Astronomia e queste includono anche la luna piena del primo mese dell’estate, la Luna della Fragola. La luna piena del mese di giugno si è guadagnata questo nome per il fatto che si verifica nel miglior periodo dell’anno per la maturazione delle fragole, nonostante altri nomi alternativi siano Luna del Miele, Luna della Rosa o Luna del Sidro. Potremo ...

Astronomia : una mini-galassia energetica nel mirino di Hubble : Si estende solamente per 3mila anni luce e in confronto alla Via Lattea è un bruscolino, ma in quanto ad energie per formare nuove stelle non teme confronti: la protagonista del nuovo ritratto artistico di Hubble è Eso 495-21, una galassia piccola ma estremamente attiva. Oltre a questa fucina di nuovi astri, che vengono creati ad un ritmo mille volte più veloce rispetto alla Via Lattea, Eso 495-21 sembra ospitare un buco nero super-massiccio, ...

Astronomia : l’area megalitica di Aosta celebra il primo allunaggio : Mostre, film, letteratura, conferenze e visite guidate nel mese di luglio per celebrare i 50 anni dal primo allunaggio e della scoperta dell’area megalitica di Aosta. ‘Dalla terra alla luna: un viaggio nello spazio e nel tempo’ porterà numerose iniziative nel parco archeologico di Saint-Martin de Corle’ans con la collaborazione degli esperti della Sovrintendenza ai beni culturali e dei ricercatori dell’Osservatorio ...

Astronomia : scoperto cloruro di sodio su Europa - luna di Giove : Su Europa, il quarto satellite naturale di Giove, si nasconde un ingrediente a noi molto familiare: il sale da tavola, quello che utilizziamo per condire i nostri piatti. Utilizzando un’analisi spettrale nella luce visibile – spiega Global Science – un team di scienziati del Caltech e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa ha scoperto che il colore giallo di alcune aree della superficie gioviana è in realtà cloruro di sodio, che è ...

Astronomia : Hubble “cattura” Ngc 7773 - una girandola galattica : La protagonista dell’ultima fatica fotografica di Hubble è Ngc 7773, una galassia a spirale barrata ritenuta una delle più rappresentative nella sua categoria. Ngc 7773, nota anche come Leda 72681, Ugc 12820 e Iras 23496+3059, si trova ad una distanza di circa 357 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione di Pegaso e fu scoperta da William Herschel nel 1790. Nell’immagine scattata da Hubble – spiega Global Science – è ...

Astronomia : un “cuore” di materia oscura per una galassia solitaria : Si trova nella costellazione dell’Idra, in una condizione di isolamento che dura da miliardi di anni e porta il nome dell’astronomo armeno che ha dedicato parte dei suoi studi a questa particolare di tipologia di oggetti celesti: si tratta di Markarian 1216 (Mrk 1216, in breve), una galassia che, nonostante la sua condotta appartata, sta facendo parlare di sé per il nucleo che contiene una quantità di materia oscura superiore a quanto ...

Astronomia : una galassia in avvicinamento per Hubble : È stata scoperta nel 1781 da Charles Messier, si trova nella costellazione della Vergine a circa 60 milioni di anni luce dalla Via Lattea e si sta spostando verso di essa: protagonista di un collage di scatti di Hubble è la galassia a spirale Messier 90, tenuta sotto controllo dagli astronomi proprio per il suo inusuale movimento. Messier 90, che fa parte del vasto Cluster della Vergine (popolato da oltre 1200 galassie), è caratterizzata da un ...

Astronomia : individuata per la prima volta una gigantesca eruzione stellare : Un gruppo di ricercatori guidati da Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, ha individuato e caratterizzato per la prima volta in modo completo una potentissima esplosione nell’atmosfera della stella attiva HR 9024, segnata da un intenso lampo di raggi X seguito dall’espulsione di una gigantesca bolla di plasma, una CME (Coronal Mass Ejection, o emissione di plasma coronale). Il lavoro, apparso in un articolo sull’ultimo ...

Astronomia : nel week end il passaggio ravvicinato di un asteroide con una luna : Nel corso del week end è atteso il transito di un asteroide "vicino" alla Terra. Il suo passaggio avverrà a circa 77 mila km/h ed il momento di massima vicinanza si avrà all'1:05 (ora italiane)...