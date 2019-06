Possono essere negati i permessi della 104?

fondazioneserono

(Di martedì 25 giugno 2019) Spesso si legge di casi dove ivengonodai datori di lavoro. Ma se tutto è in regola, il datore di lavoro non può negare il diritto di assistenza ai familiari perché sarebbe in contrasto con la ragionelegge stessa. Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3,Legge/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni,e periodi di congedo straordinario retribuiti. I lavoratori disabili in situazione di gravitàbeneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro oppure di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. Il lavoratore dipendente ha anche diritto al congedo straordinario fino ...

