Incinta al nono mese, muore in ospedale: la bimba è salva, ma non conoscerà mai la sua mamma (Di martedì 25 giugno 2019) Il marito, Nick, è riuscito a sussurrare giusto in tempo la notizia dell'arrivo della piccola Isabelle alla sua amata moglie prima che morisse. La donna è stata colta da un'aneurisma mentre era nel parcheggio dell'ospedale Wythenshawe, di Manchester. I medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Una donna incinta di nove mesi è collassata improvvisamente in un parcheggio dell'ospedale ed è morta senza riuscire ad abbracciare la sua bambina, Isabelle. Rachel Molloy aveva solo 36 anni quando è avvenuta la tragedia, nell'aprile di quest'anno . Suo marito, Nick, 35 anni, è riuscito solo a sussurrarle la notizia dell'arrivo della piccola prima che morisse, riferisce Manchester Evening News. Rachel era stata colpita da un aneurisma dell'arteria splenica – una rara complicanza della gravidanza che spesso porta alla morte sia della madre che del bambino. Non c'erano sintomi, e la gravidanza della 36enne era finita liscia e senza incidenti, così come la prima, quando Rachel aveva dato alla luce James, il primogenito, che ora ha 2 anni.