EUROPEAN GAMES 2019 MINSK Programma | finali e azzurri Arco | Andreoli agli ottavi

Tiro a segno - EUROPEAN GAMES 2019 : la spagnola Sonia Franquet davanti a tutte dopo il primo round della pistola sportiva donne : A Minsk è arrivato il momento del Tiro celere. Agli European Games 2019 sono iniziate infatti, nel programma del Tiro a segno, le gare dai 25 m che si sono aperte con il primo round di qualifica della pistola sportiva donne. dopo tre serie a comandare la graduatoria è la spagnola Sonia Franquet che con 297/300 si è sistemata più in alto di tutte precedendo la serba Zorana Arunovic, virtualmente seconda a quota 294/300, e la polacca Klaudia Bres, ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Tris di finali per gli azzurri nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.00 JUDO – Ottavi di finale Mixed Team: Portogallo-Spagna 4-2, Russia-Turchia 4-0, Serbia-Poloinia 4-3, Slovenia-Ucraina 4-3 10.58 CICLISMO – Blaak vicinissima alla Reusser (6″) al secondo intermedio. Crolla, invece, Letizia Paternoster che viene araggiunta e superata da Blaak e dunque è a oltre un minuto dalla Reusser 10.54 ARCO – ...

Tiro a segno - EUROPEAN GAMES 2019 : Khorosheva-Grigorian primi nelle qualifiche del mixed team della carabina a terra. Sena-Bacci chiudono decimi : Continuano le gare di Tiro a segno agli European Games 2019: in mattinata nello Shooting Centre bielorusso è stata la volta di un format inusuale, a metà fra il vecchio e il nuovo di una disciplina comunque in continua evoluzione. Sulle linee di Tiro infatti si sono consumate le qualificazioni del mixed team di carabina a terra dalla distanza dei 50 metri. A ottenere il punteggio più alto è stato il duo russo formato da Khorosheva-Grigorian, che ...

Canoa velocità - EUROPEAN GAMES 2019 : tre equipaggi azzurri direttamente in finale nelle prime specialità olimpiche : Esordio della Canoa velocità agli European Games di Minsk: prima mattinata di batterie dedicata alle prime specialità olimpiche con l’Italia che ben si comporta piazzando tre equipaggi dei cinque al via direttamente in finale ed uno in semifinale. Nel pomeriggio ancora batterie e semifinali. Nel C1 1000 maschile passa all’atto conclusivo Carlo Tacchini, secondo nella seconda serie in 3’49″031, con l’azzurro che ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Tris di finale per gli azzurri nella canoa. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 9.30 CANOA – Italia in finale anche nel C2 1000! Santini e Incollingo chiudono la batteria al secondo posto alle spalle della Romania (più che alle spalle a fianco, visto che i rumeni vincono per soli 4 millesimi), terzo posto per la Bielorussia 9.28 ARCO – La danese Buksbjerg e la irlandese Reidy si qualificano per gli ottavi di finale ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.58 CANOA – Burgo e Beccaro per l’Italia al via della prima batteria del K2 1000 8.56: Tatiana Andreoli è agli ottavi! 9-5 per lei allo shoot off e passaggio del turno acquisito 8.55 CANOA – L’Ungheria vince la seconda batteria del K2 500 donne davanti a Bielorussia e Belgio 8.52 ARCO – Tatiana Andreoli e la bielorussa Marusava ...

LIVE EUROPEAN GAMES 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli, e l’Italia punterà soprattutto sul tiro a segno, che assegnerà il titolo nella carabina mista da 50 metri con ...

Ciclismo - EUROPEAN GAMES 2019 : oggi la cronometro femminile. Pronostico aperto - Letizia Paternoster ci prova : oggi si svolgerà la cronometro femminile di Ciclismo agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Le atlete affronteranno due giri su un circuito di 14,3 km per un totale quindi di 28,6 km. Il percorso dal punto di vista planimetrico è caratterizzato da due lunghi rettilinei, su cui si potranno fare alte velocità, mentre a livello altimetrico è quasi completamene pianeggiante. L’azzurra in gara sarà la giovane stella Letizia Paternoster. La ...

EUROPEAN GAMES 2019 - tutti gli italiani in gara martedì 25 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Arriva un’altra pioggia di titoli da assegnare agli European Games: oggi vedremo in gara molti italiani, dato che si inizierà con le batterie della canoa, per proseguire con l’arco femminile ed il tiro a segno. Inizierà anche il programma della lotta, anche se l’Italia dovrà rinunciare a Frank Chamizo. Continua la gara a squadre dell’atletica ed inizia il torneo di beach soccer: ne vedremo delle belle! La manifestazione ...

EUROPEAN GAMES 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (martedì 25 giugno) : oggi martedì 25 giugno va in scena la quinta giornata di gare agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk. Tante carne al fuoco, sfilza di medaglie in palio ed eventi da non perdere: prenderanno il via le batterie della canoa, le gare dell’arco femminile ed il tiro a segno. Inizierà anche il programma della lotta, anche se l’Italia dovrà fare a meno a Frank Chamizo. Continua la gara a squadre ...

Badminton - EUROPEAN GAMES 2019 : inizia con tre sconfitte il cammino italiano a Minsk : Non inizia al meglio l’avventura degli azzurri del Badminton agli European Games di Minsk: oggi infatti hanno perso il via le fasi a gironi di tutti i tornei. L’Italia è presente con cinque atleti in tre dei cinque tabelloni, ma in tutte le gare odierne i nostri rappresentanti sono usciti sconfitti, sempre in due partite. Nel Girone è del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dal finlandese Eetu Heino, che vince per 21-8 ...

Tennistavolo - EUROPEAN GAMES 2019 : Piccolin/Stoyanov out nei quarti nel doppio misto : Termina l’avventura dell’Italia del Tennistavolo agli European Games: oggi a Minsk va fuori nei quarti del doppio misto anche la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, numero dodici del tabellone. Si esaurisce così la presenza azzurra in Bielorussia, dato che non ci sono team italiani in gara nelle prove a squadre dei prossimi giorni. Oggi l’impresa alla quale erano chiamati gli azzurri era davvero ardua: di ...

Basket 3×3 - EUROPEAN GAMES 2019 : trionfo della Russia nel torneo maschile. Lettonia sconfitta in finale - terza la Bielorussia : Va alla Russia la medaglia d’oro nel torneo di Basket 3×3 maschile agli European Games di Minsk 2019, con una finale sostanzialmente dominata fin dall’inizio e chiusa pochi secondi prima del termine dei 10 minuti contro la Lettonia. Punteggio finale di 21-14, con 9 punti di Ilia Karpenkov e 7 di Kirill Pisklov, rispettivamente numero 7 e 3 del ranking mondiale Under 23 maschile FIBA 3×3. Un torneo, quello russo, ...