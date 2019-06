Enel x | mobilità elettrica si estende in Europa con App X Recherge

FCA - al via una partnership con Enel X ed Engie per la mobilità elettrica : Due nuove partnership per FCA, questa volta per la mobilità elettrica, a controfirma Enel X ed Engie. I due, leader del mercato energetico a livello globale, collaboreranno con il Gruppo italo-americano per creare una rete infrastrutturale di ricarica rivolta ai clienti, così da dare una spinta alla vendita e alla produzione dei nuovi modelli elettrificati, come previsto dal piano industriale del costruttore inaugurato lo scorso anno: entro il ...