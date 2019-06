Una nube tossica allarma la provincia di Frosinone 

agi

(Di lunedì 24 giugno 2019) È allarme a Frosinone perlache si è sprigionata dal rogo nel deposito di rifiuti della Mecoris, azienda che si trova nel centro del capoluogo ciociaro. I livelli di pm10 (valore relativo alle polveri sottili inquinanti) registrati attualmente a Frosinone sono "superiori a quelli degli indici massimi di tolleranza". Lo spiega all'AGI il sindaco del capoluogo ciociaro, Nicola Ottaviani. "Abbiamo a disposizione un sistema di monitoraggio autonomo, diverso da quello dell'Arpa, e in questo momento non possiamo tranquillizzare la popolazione perché i dati di cui disponiamo non sono buoni, ma finché non avremo quelli definitivi non vogliamo sbilanciarci". Non è ancora chiaro quali siano i rifiuti trattati dalla Mecoris. "Stando a quanto risulta ad altre autorità e ad altri enti - precisa il sindaco - dovrebbe essere presente una bassa concentrazione di plastica che come è ...

