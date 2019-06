Un fiore arcobaleno per la felicità

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Proprio in questi giorni si festeggiano cinquant’anni dai moti di Stonewall, evento cardine che diede il via ad un processo che negli anni ha permesso di ottenere diritti e dignità per le persone LGBT.Nell’arco di giugno, mese dell’orgoglio, visto il clima omofobo e negazionista, ho deciso che per onorare la memoria e tentare di avvicinare più persone possibili a tematiche che conoscono solo per stereotipi e luoghi comuni vi presenterò tre libri che permettono di esplorare in modi diversi l’universo LGBT:“Volevo solo essere felice” (Centauria, 2019) di Alessandro Cozzolino“L’uccello padulo” (Alter Ego, 2018) di Giovanni Lucchese“Le parole che mancano al cuore” (SEM, 2019) di Fabio CaninoOggi vi parlerò del libro testimonianza di Alessandro Cozzolino “Volevo solo essere felice”. In ...

