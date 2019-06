Terremoto Roma | le impressionanti immagini VIDEO della scossa in Autostrada sull’A24

Terremoto a Roma : paura e gente in strada per tutta la notte a Colonna epicentro del sisma : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 della durata di circa 40 secondi e con due successive repliche: paura nella serata di ieri e durante la notte a Roma, soprattutto nel quadrante est e sud, e in alcuni comuni dei Castelli Romani. L'epicentro, infatti, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a nove chilometri di profondità a tre chilometri a nord est di Colonna, comune dei Castelli Romani. E proprio nei ...

Terremoto Roma : segnalate poche criticità - lievi danni e crepe : “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia Locale di Roma Capitale e la Protezione Civile del Campidoglio per il Terremoto a Roma. Finora non vengono segnalate grosse criticità, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. E’ aperto il Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione“: lo ha reso noto il sindaco Raggi in riferimento all’evento sismico verificatosi ieri sera alle ...

Terremoto Roma - altre due lievi scosse dopo quella principale [DATI] : altre due lievi scosse di Terremoto hanno colpito nella notte l’area di Colonna e Zagarolo, a sud/est di Roma, dove ieri sera alle 22:43 s’è verificata una scossa di magnitudo 3.6 con un risentimento sismico del 5° grado che ha scatenato il panico della popolazione. Le scosse successive sono state fortunatamente soltanto due, molto lievi: entrambe di magnitudo 1.4, la prima alle 23:06 di ieri e la seconda all’1:23 di ...

Terremoto con epicentro a Colonna (Roma) : Nella tarda serata di domenica 23 giugno 2019 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7 nei dintorni di Roma. L’epicentro è a 3 km a Nord-Est di Colonna. Questi i dati INGV sulla localizzazione del Terremoto: Il Terremoto è stato localizzato 12 Km a S di Tivoli (56533 abitanti) 17 Km a S di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 19 Km a N di Velletri (53303 abitanti) 24 Km a E di Roma (2864731 abitanti) 30 Km a NE di Pomezia (62966 ...

Terremoto e sismicità - geologo : “Roma può essere quasi divisa in due dal Tevere” : La zona di Colli Albani, dove ieri alle 22:43 è stata registrata la scossa di Terremoto magnitudo 3.7, è considerata a pericolosità sismica intermedia. Il presidente dell’Ordine dei geologi del Lazio, Roberto Troncarelli, ha spiegato all’Adnkronos che “tutti municipi di sud est e i primi comuni che confinano con quella fascia, come Monte Colonna, Ciampino e Frascati, iniziano progressivamente a risentire di una sismicità ...

Terremoto Roma : convocato il COC per il monitoraggio delle scuole : In seguito al Terremoto registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attività di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunirà questa mattina alle 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attività già condotte a partire dall’alba di oggi – con interventi congiunti di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ...

Terremoto alle porte di Roma : "C'è stato un boato - era come essere in una centrifuga" : Piccole crepe in alcuni appartamenti di Colonna, lesionata la Chiesa di Montecopatri. Nessun danno serio, ma tanta paura tra...

Lieve scossa di Terremoto fuori Roma. Nessun danno : Nella notte del 23 giugno, poco prima delle 23, una scossa di magnitudo 3.6 ha colpito la parte sud-est di Roma. Il terremoto è stato avvertito in tutto il territorio della Capitale e in diverse zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a nord-es

Terremoto Roma - il racconto del fotoreporter : “Sembrava una bomba” : “C’è stata una botta fortissima, sembrava che una bomba fosse esplosa sotto la casa“: lo ha raccontato Umberto Pizzi, fotoreporter, che ha lavorato anche per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, riferendosi alla scossa di Terremoto verificatasi ieri in provincia di Roma alle le 22:43 di ieri sera. Pizzi vive a Zagarolo (Roma), praticamente l’epicentro della scossa della notte scorsa. “Io ho una casa in ...

Terremoto a Roma - case evacuate a Colonna : chiuso il duomo di Montecompatri : Controlli e verifiche strutturali dei vigili del fuoco, a scopo precauzionale, nei comuni di Colonna, Monteporzio e Montecompatri dopo la scossa di Terremoto di ieri sera. Secondo quanto si è...

Terremoto Roma : niente scuole chiuse a Rocca Priora - nessun danno : A seguito della scossa di Terremoto avvertita ieri sera in provincia di Roma alle 22:43, a Rocca Priora si è subito attivato il piano controlli della Protezione Civile. Questa mattina sono state condotte ulteriori verifiche dall’ufficio tecnico e dall’Amministrazione Comunale e si è potuto constatare che gli edifici scolastici non hanno subito alcun danno. Le attività scolastiche sono regolari. Già da ieri sera il sindaco Anna ...

Terremoto Castelli Romani - scuole chiuse a Colonna. Molti hanno dormito all'aperto. Verifiche anche a Roma : Notte tranquilla dopo la scossa di domenica sera con epicentro nella cittadina in provincia di Roma. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La metro C regolarmente in funzione

Terremoto Roma : oggi scuole chiuse a Colonna : “Questa mattina le scuole e le strutture utilizzate dalle associazioni presenti sul territorio sono chiuse per permettere di effettuare le verifiche necessarie“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Fausto Giuliani, sindaco di Colonna, in riferimento al Terremoto magnitudo 3.6 verificatosi ieri sera alle ore 22:43. “Controlli ulteriori verranno effettuati anche nella chiesa San Nicola di Bari“. “Dopo la paura di ...

Roma - Terremoto nella notte - magnitudo 3.7. Raggi : “Nessun danno” : Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni finora per la scossa di magnitudo 3.7 registrata a tre chilometri dal comune di Colonna, ad una ventina di chilometri da Roma. Il terremoto è stato registrato dall’Ingv a 9 chilometri di profondità, con epicentro vicino al piccolo centro di 4mila abitanti nei Castelli Romani. San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri gli altri Comuni ...