motorinolimits

(Di lunedì 24 giugno 2019) Temperature dell’asfalto fino a 54°C hanno caratterizzato il GP di: in queste condizioni meteo estreme, molti piloti – tra cui sei nei primi sette – hanno scelto una strategia a unamedium-hard. Sebastian Vettel, 5° al traguardo, si è fermato per il secondo pit stop a due giri dalla fine, montando pneumatici soft … L'articoloe unaperinMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Record crollati e una sosta per quasi tutti in Francia - MotoriNoLimits : Record crollati e una sosta per quasi tutti in Francia -