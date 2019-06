Nintendo piazza un ingente ordine di memorie | qualcosa bolle in pentola?

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Negli ultimi giorni si parla sempre di più diSwitch Mini, nuova presunta versione della consoleibrida non ufficializzata dalla casa madre che per dirla ne ha addirittura negato l'esistenza.Eppure vi sono ulteriori dettagli che fanno supporre ci siasotto, ultimo tra tutti è un presuntodi chip memoriato dalla grande N ultimamente. Segnalato da Taipei Times, questosarebbe inusuale in termini di volume diordinate, per cui è naturale supporre i siachein. Non ci sono naturalmente né conferme né smentite, per cui vale la pena prendere queste novità con le pinze e limitarsi a mere speculazioni.E voi cosa ne pensate? Un nuovo modello si Switch è verosimile?Leggi altro...

