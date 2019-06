Napoli | violenta rissa in strada dopo l’incidente | uomo prende a calci una ragazza Il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Unaè avvenuta nel quartiere Ponticelli, aun lieve incidente tra due moto a bordo delle quali viaggiavano due coppie. Unha aggredito ladell’altra coppia cone pugni, finché non è stato allontanato dalle persone accorse in. “Una scena agghiacciante accaduta in pieno giorno in unatrafficata della zona orientale della città. Abbiamo provveduto a girare il filmato, che sta diventando virale sul web, alla Polizia postale affinchè si risalga ai protagonisti di questa vergognosa zuffa che dovranno essere identificati e denunciati”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto e pubblicato il video sui social. L'articoloinl’incidente:...

