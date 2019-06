Naike Rivelli no al GF Vip meglio poveri sotto un ponte

Naike Rivelli dice no al Grande Fratello Vip : Naike Rivelli su “Instagram” ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip.” E lo ha fatto a modo suo: «Mediaset, grazie ma non grazie. Come ogni anno, super fiera di aver detto di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può!» – ha scritto Naike Rivelli in un post su Instagram, in cui ancora una volta si mette in posa con lo scopo preciso di dare scandalo: ...

Tempi di m... in Italia! Sexy Naike Rivelli senza veli sul wc : Naike Rivelli ha deciso di postare su Instagram una foto senza veli sul water per esprimere il suo totale dissenso nei confronti del periodo difficile che l'Italia sta vivendo in questi ultimi anni La provocazione è lo stile con cui la Sexy Naike Rivelli riesce sempre ad arrivare al nocciolo delle questioni e sul suo profilo Instagram non mancano foto in cui la figlia di Ornella Muti non si mostri in deshabillé per esprimere il ...

Naike Rivelli - la foto hot con la cupola di San Pietro tra le gambe scatena le polemiche : gambe aperte, con perizoma e lato B ben in vista, e in mezzo una gigantografia della cupola di San Pietro. Proprio all’altezza del pube. È l’ultima foto provocatoria pubblicata su Instagram da Naike Rivelli. La 44enne figlia di Ornella Muti non è nuova a scatti hot ma questa volta ai suoi fan la cosa non è piaciuta affatto. “Roma Capoccia” scrive nella didascalia della foto in cui dice di star eseguendo una posizione di ...

