Fra rabbia e lacrime | l’appello di Marta scuote le coscienze | “ragazze | piangete ora per

Platini rilasciato dopo l’arresto - il Francese sfoga la sua rabbia : “ti presenti come testimone ma poi…” : L’ex presidente dell’UEFA ha parlato all’uscita dalla stazione di polizia di Nanterre, sottolineando di essere estraneo ai fatti Sono state alquanto difficili le ultime ore di Michel Platini, l’ex presidente dell’UEFA è stato infatti arrestato dalla polizia francese nell’ambito dell’inchiesta sull’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. AFP/LaPresse Accusato di corruzione, il francese è ...

Francesca De Andrè si sfoga su Instagram la rabbia dei fan : L’ex gieffina Francesca De André è stato il personaggio più discusso del “Grande Fratello”, si è affidata a due citazioni per dare il buongiorno social su Instagram. Parole che sanno di sfogo che non sono piaciute a tutti i suoi follower. Prima ha preso spunto da Martin Luther King affrontando il tema della vigliaccheria e della coscienza. Poi si è affidata a un’altro lungo pensiero accompagnato dagli hashtag #blow ...

Francesca De André si sfoga su Instagram : la rabbia dei follower. Ma il nuovo fidanzato Gennaro Lillio risponde : Francesca De André, il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello, si è affidata a due citazioni per dare il buongiorno social su Instagram. Parole che sanno...

Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia : Grande Fratello gossip, Gennaro e Francesca si mettono insieme? Cosa succederà a Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Gf 16? I due hanno affrontato questo argomento: non sanno perfettamente come evolverà il loro rapporto, considerato che la ragazza, fuori dalla Casa, ha diverse situazioni lasciate in sospeso. La più importante da risolvere è […] L'articolo Francesca e Gennaro insieme dopo il Grande Fratello? Lei si arrabbia proviene ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria lascia la casa : la rabbia dei fan - produzione sotto accusa : Poco dopo l'ingresso, l'uscita dalla casa del Grande Fratello. Protagonista della parabola-flash è Vladimir Luxuria, protagonista da cinque giorni del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'uscita dalla casa è stato comunicato dalla trasmissione con un comunicato stampa che recita: "Quest

Rabbia e delusioni impediscono ai Francesi di parlare di Europa : Restare in Europa ma senza speranza di cambiarla. La maggioranza dei francesi condivide questa analisi, nata dalla protesta dei gilet gialli e dal declino della popolarità di Macron. Leggi

Le ciambelle non sono pronte : si fa prendere dalla rabbia e Frantuma la vetrina del negozio : Niente ciambelle? Il cliente furioso frantuma la porta a vetri del locale. Potrebbe venire naturale pensare a un episodio dei Simpson ma in realtà la protagonista di questa storia è una ragazza di 30 anni residente a Kingston, in Canada . La donna si è presentata al bar alle 4 di mattina e le “sue” ciambelle non erano ancora pronte: “apriti cielo!” Prima ha inveito rabbiosa contro il personale e poi, una volta uscita, ha ...

Grande Fratello - caos in diretta. "Michael calamaro" - la rabbia del papà : entra nella casa e umilia tutti : caos in diretta al Grande Fratello. Lunedì sera Barbara D'Urso e gli autori hanno fatto entrare Franco Terlizzi, ex Isola dei famosi e padre di Michael Terlizzi, concorrente molto chiacchierato dagli altri inquilini del reality per la sua presunta e nascosta omosessualità. Non solo, secondo molti il

Calcio - Frasi Ranieri al vaglio procura Figc. Rabbia Lazio : Subito a segno Lukic, poi Ronaldo evita la sconfitta dei bianconeri nei minuti finali. Anche la curva bianconera ha onorato la sciagura del grande Torino con uno striscione applaudito da tutto lo ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro punito. Barbara d’Urso s’arrabbia : Barbara d’Urso si infuria con Daniele Dal Moro al GF 16: “Sono inc*****a! Barbara d’Urso durante la diretta di questa sera con il Grande Fratello si è arrabbiata, e non poco, con il concorrente Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, nel corso della settimana, ha ripetutamente chiamato Cristian Imparato con l’appellativo di checca isterica. La bella conduttrice partenopea ha mostrato a Daniele Dal Moro la reazione del ...

Grande Fratello 18 - Mila Suarez si arrabbia con Gennaro dopo una sfilata : "Ho i miei motivi per arrabbiarmi... Vuoi che parlo?" (Video) : Nella casa del Grande Fratello 16, Mila Suarez ha utilizzato un semplice gioco, una sfilata a tema "texano" durante la quale i ragazzi hanno assegnato un voto a ogni singola ragazza, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Gennaro Lillio. La scena è andata in onda durante il daytime di oggi, lunedì 29 aprile 2019.Durante una sfilata, Gennaro ha assegnato "solo" un 9 alla sfilata di Mila Suarez ma l'ex fidanzata di Alex Belli, in ...