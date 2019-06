Era già troppo tardi! bimbo di 8 anni muore soffocato da un hot dog davanti ai genitori (Di lunedì 24 giugno 2019) Quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento si è trasformata in un dramma per una famiglia spagnola. Un bimbo di soli 8 anni è infatti morto soffocato da un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale in una località turistica delle Isole Canarie. Il piccolo si trovava nella serata di sabato 22 giugno con i genitori in spiaggia per partecipare alla famosa festa di San Juan a Telde. Dopo aver provato qualche giostra nel luna park della zona, si è recato con loro in un bar, dove ha chiesto che gli fosse servito un hot dog. Era intorno alla mezzanotte: dopo alcuni morsi, però, ha cominciato a non respirare fino a soffocare. (Di lunedì 24 giugno 2019) Quella che doveva essere una serata all'insegna del divertimento si è trasformata in un dramma per una famiglia spagnola. Undi soli 8è infatti mortoda un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale in una località turistica delle Isole Canarie. Il piccolo si trovava nella serata di sabato 22 giugno con iin spiaggia per partecipare alla famosa festa di San Juan a Telde. Dopo aver provato qualche giostra nel luna park della zona, si è recato con loro in un bar, dove ha chiesto che gli fosse servito un hot dog. Era intorno alla mezzanotte: dopo alcuni morsi, però, ha cominciato a non respirare fino a soffocare.

Inutili si sono rivelati i tentativi della mamma e del papà e degli altri presenti di salvarlo. Quando sono arrivati i soccorsi, per il piccolo era già troppo tardi. I genitori sotto choc sono stati portati in ospedale e a loro è stato offerto dall'amministrazione comunale supporto psicologico per affrontare quanto successo. Testimoni hanno detto che il il bambino ha iniziato a soffocare praticamente dopo il primo morso e il tentativo di rianimazione è durato quasi un'ora. Le istituzioni locali hanno sospeso immediatamente tutte le celebrazioni in programma in questi giorni e ha dichiarato due giorni di lutto cittadino, con obbligo di bandiere a mezz'asta in tutti i luoghi pubblici. Il sindaco di Talde, Héctor Suárez, ha dichiarato che "il dolore di tutta la comunità è tanto ed esprimiamo alla famiglia del bimbo le nostre più sentite condoglianze. Siamo costernati e molto colpiti". Intanto, è stata lanciata una indagine per capire l'esatta dinamica di quanto successo.