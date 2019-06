Confindustria | no a salario minimo | più tutele con la contrattazione collettiva

Salario minimo di nove euro per tutti : Confindustria protesta - ma già tanti Paesi lo hanno : Il Movimento 5 Stelle si dice pronto a portare avanti la battaglia del Salario minimo . L'idea è di fissare un limite minimo di nove euro lordi per la paga oraria. In molti, tra imprenditori, Istat e Ocse, bocciano l'idea, considerando la cifra proposta troppo alta. Al tempo stesso, però, è pur vero che molti Paesi dell'Ue hanno già un Salario minimo , con cifre vicine a nove euro , ma che a volte sono anche più elevate. Luigi Di Maio porta avanti ...

