C' è una mod che trasforma Skyrim in Castlevania 2

Da una bozza spunta il design di Huawei Nova 5i Pro, che punta tutto su un display forato e su un modulo squadrato per le quattro fotocamere posteriori, perlomeno secondo Evan Blass.

Tutta la serie Huawei Mate 20 riceverà la EMUI 9.1 fra pochi giorni. Su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X arriverà anche la Modalità Luna.

Anche NHL 20 avrà una modalità battle royale : EA ha rivelato che NHL 20 porterà molti cambiamenti alla serie di hockey su ghiaccio. Una delle nuove aggiunte si chiama Eliminator, che EA descrive come una "competizione ispirata alla battaglia reale", riporta Videogamer.Esistono due diverse versioni di Eliminator: Ones e Threes. Nella prima modalità bisognerà gareggiare contro altri 80 giocatori in un torneo ad eliminazione diretta composto da partite 1v1v1, mentre Threes presenterà squadre ...

Pensionato arrestato per stalking ai danni di una vigilessa di Modica : Un Pensionato di Modica accusato di stalking nei confronti di un’ausiliaria del traffico. L'uomo arrestato in flagranza dopo un'indagine di mesi

Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi 21 giugno per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei di fascia alta, soprattutto quelli destinati a ricevere a stretto giro l'aggiornamento con EMUI 9.1. In particolare, la svolta di questo venerdì riguarda la cosiddetta Modalità Luna, fino a questo momento esclusiva di top di gamma 2019 come Huawei P30 e P30 Pro, ma a quanto pare

Quel Sorriso In Volto dei Modà è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download. Alcune emittenti hanno già trasmesso il brano in anteprima negli scorsi giorni ma è da oggi che sarà disponibile per l'ascolto ovunque. Quel Sorriso In Volto segna l'atteso ritorno del gruppo guidato da Kekko Silvestre che in autunno rilascerà il nuovo disco di inediti. Dopo l'addio a Baraonda, Quel Sorriso In Volto dei Modà viene rilasciato

Beatrice Carbone - ospite di una “Serata d’onore” a Modica : La solista del Teatro alla Scala di Milano, Beatrice Carbone, ospite di una “Serata d’onore”, al Garibaldi di Modica, realizzata dall’ASD Tersicore

Attenti : smettere di fumare può provocare una moderata stronzaggine : Secondo la psicanalisi, quando una ragazza anoressica smette di esserlo vive un lutto dolorosissimo, una specie di crisi identitaria, perché l’anoressia faceva parte della sua concezione di se stessa. Una delle reazioni emotive più comuni a questa frattura è la rabbia. Anche io in questo momento, pr

Live in Modena. Quaranta anni di grandi concerti in una mostra : In occasione della Festa europea della Musica, inaugura domani, venerdì 21 giugno alle 18 alla chiesa di San Carlo, e

They Are Billions si arricchisce con una modalità campagna in single player e lascia l'accesso anticipato : They Are Billions è un gioco di strategia Steampunk ambientato in un pianeta post-apocalittico. Attualmente il gioco è uscito dall'accesso anticipato ed ha aggiunto una modalità campagna.Come riporta Rock Paper Shotgun, "Il Nuovo Impero", così è chiamata la campagna single player, vi permetterà di vestire i panni di Quintus Crane, sovrano del Nuovo Impero, il cui obiettivo è di riconquistare le terre devastate dagli infetti. Durante questa ...

Call of Duty Black Ops : la modalità zombie della versione PC è inaccessibile da circa una settimana : Se anche voi giocate abitualmente alla modalità zombie del classico Call of Duty Black Ops (il primo capitolo per intenderci) avrete notato che da circa una settimana è impossibile accedere alla celebre modalità zombie.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la scorsa settimana i giocatori hanno notato un messaggio di errore che compare ogni qualvolta si tenta di accedere alla modalità dal menu principale del gioco. La modalità zombie è ...

La moda "green" di OVS : il nylon recuperato in mare diventa una capsule collection : Il brand di abbigliamento adotta una strategia sostenibile con una iniziativa in collaborazione con Healthy Seas

La moglie di J-Ax si chiama Elaina Coker ed è americana, si è trasferita in Italia quando era giovanissima dalla Florida. Iniziò la sua carriera lavorativa sfilando per importanti brand e passerelle. I due si sono conosciuti durante una cena e da allora sono rimasti sempre insieme.

Scatenati truffatori dopo ultimo disservizio Vodafone - nessuna sostituzione del modem : Il disservizio Vodafone di giovedì scorso 13 giugno ha avuto delle conseguenze impreviste e naturalmente senza alcuna responsabilità dell'operatore rosso. In particolar modo, il down di qualche giorno fa deve aver fornito ispirazione ad alcuni truffatori che in queste ore stanno mettendo in piedi un tentativo di raggiro tutt'altro che ortodosso e molto pericoloso. Meglio conoscerlo dunque per imparare ad evitarlo. Direttamente dal profilo ...