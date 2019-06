A cosa serve l’aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro 293 | propedeuticità ad EMUI 9 1?

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non è da sottovalutare per nulla l'aggiornamentoP20 e P20 Pro con sigla firmware 293. Gli ex top di gamma del 2018 sono stati raggiunti già nei giorni scorsi dal pacchetto, in prima battuta. Dell'update, sulla base delle segnalazioni pervenute in redazione, abbiamo fornito le prime preliminari informazioni ma ora possiamo specificare esattamente cheesso prevede. La stessa sigla 293 identifica sia l'aggiornamentoP20 che quelloP20 Pro. Certamente si tratta di due software gemelli che hanno un peso più che corposo, ossia 755 MB. Dato l'ingombro, più di qualche possessore potrebbe pensare di essere al cospetto della nuova interfaccia9.1. Così non è ma comunque il pacchetto, a questo punto, non può essere che considerato come propedeutico al grande passo. La settimana scorsa, sulle pagine di OM, è stata riportata la più che probabile tabella di ...

UEFAcom_it : #U21EURO - L'#Italia ???? spera ancora... Ecco cosa serve per passare il turno come migliore seconda ??… - NetflixIT : Un Thread su cosa è successo nella prima stagione di #Dark. Perchè serve. [ATTENZIONE SPOILER]: - giu_alessi : RT @Linkiesta: Nel vuoto della politica, e con il governo che fa solo danni, c'è un grande assente: il #Pd. Non costruisce alternativa, non… -