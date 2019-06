Scossa di terremoto a Roma | magnitudo 3 7 | epicentro a Colonna

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Unadiè stata avvertita nettamente ae dintorni verso le 22.43. Si è trattato di un sisma di3.7, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’è stato localizzato a 3 chilometri a nord-est di, in provincia di, a una profondità di 9 chilometri. Tantissime le segnalazioni dei cittadini in tempo reale sui social network. Al momento, su, non si segnalano danni a cose o persone, ma sono in corso verifiche. A cominciare dalla linea C della metropolitana, la cui circolazione è stata brevemente “interrotta per effettuare verifiche tecniche in seguito allasismica”, per poi essere ripristinata verso le 23.30, informa l’Atac.Gente in strada nel quadrante est della Capitale e tantissime chiamate al 112. In alcuni ...

