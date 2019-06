F1 in tv | GP Francia 2019 | orari e palinsesto Sky e TV8 Dirette | differite e repliche

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Tutto è pronto sul circuito del Paul Ricard, di Le Castellet per il Gran Premio didi Formula Uno. Sul circuito provenzale siamo in vista dell’ottavo appuntamento di una stagione che si è tinta in ogni occasione del colore argento delle Mercedes. La Ferrari proverà a rifarsi su una pista complicata nella quale i rivali potrebbero fare la differenza. Lewis Hamilton vuole sfruttare la sua W10 per chiudere i conti in classifica, mentre la scuderia di Maranello proverà a rialzare la testa dopo un avvio di campionato davvero deludente. Il Gran Premio didi Formula Uno sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207), con legarantite da TV8 (121 di Sky e 8 dgt) mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo su smartphone, pc e tablet. OA Sport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della corsa, per ...

