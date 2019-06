Di Maio non destabilizzare M5S e Governo

Di Maio : «Governiamo - non giochiamo a Risiko. Basta destabilizzare M5S» : Duro intervento su Facebook del vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.? «Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase...

M5s - Nugnes se ne va : “Passo al Misto”. Di Maio : “Si dimetta - non vada in un altro gruppo. Rinnega taglio parlamentari” : Paola Nugnes compie l’ultimo passo. Dopo lo strappo sul decreto Sicurezza, le critiche sempre più ficcanti al Movimento Cinque Stelle e alla sua gestione, la segnalazione ai probiviri e l’allontanamento dalla commissione Trasporti, la senatrice dice addio dopo dieci anni di militanza pentastellata e passa al gruppo Misto. L’annuncio arriva – con altre note polemiche – attraverso un’intervista al Manifesto che ...

Di Maio : “Il mio ruolo non è semplice - non si può destabilizzare il M5S - ognuno stia al suo posto” : Dopo le polemiche con Di Battista, Luigi Di Maio invita i suoi a mantenere compattezza: "Il mio ruolo non è per niente semplice. Ogni volta che sono riuscito a far approvare una proposta di legge che poi, una volta legge, ci ha riempito di orgoglio, ho dovuto fare un accordo di maggioranza a un vertice di maggioranza".Continua a leggere

Di Maio bacchetta i Cinque Stelle"Governare - non giocare a risiko" : "Stiamo Governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che e' chiamato ad assolvere nella societa': ministro, parlamentare, attivista, cittadino". Lo scrive il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook in cui interviene sulle recenti polemiche interne al movimento. Segui su ...

La rabbia di Di Maio contro Di Battista : «Non ho capito dove vuole andare a parare» E Dibba fa asse con Casaleggio : Lo sfogo del leader pentastellato: «Non si devono alimentare scontri che non ci sono, si deve pensare al bene del Paese»

M5s - Di Maio : “Non abbiamo posizioni nette su tutti i temi. Non c’è stato modo di confrontarci e decidere” : Le porte della sala dell’Hotel Garden di Terni restano aperte, e dall’esterno si ascolta chiaramente quel che Luigi Di Maio dice a militanti ed elettori penstastellati riuniti per l’assemblea territoriale del Movimento. “Per alcuni temi – è il ragionamento del capo politico del M5s – ce lo dobbiamo dire, non avevamo posizioni nette. Sulla Bolkestein ho chiesto a dieci Regioni che posizioni avessero: cinque erano a favore e ...

Invasione di campo di Salvini : “Incontrerò i sindacati”. E Di Maio : “Io non uso voli di Stato” : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

M5s - Di Maio : “Ci sono persone che bivaccano - serve pulizia. Non si può entrare - mettere tutto a soqquadro e andarsene” : Terni, Hotel Garden. La prima assemblea territoriale del M5s dura quattro ore. Con Luigi Di Maio trecento tra elettori, curiosi e militanti 5 Stelle. Durante l’intervento in replica alle tante sollecitazioni giunte dalla base, Di Maio parla dell’attuale stato del Movimento e del suo futuro assetto. “Me lo vedo come una persona che invece di sapere dove sta andando sta girando su se stesso. Non sapendo quali sono gli obbiettivi specifici, ...

Luigi Di Maio parla all’assemblea locale M5s : “Incazzato con Di Battista - non siamo burocrati” : A Terni il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre il ciclo di assemblee locali che porteranno a una riorganizzazione del M5s. E lo fa non risparmiando un attacco all'ex deputato Alessandro Di Battista, al quale risponde dopo le critiche degli scorsi giorni: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri’”.Continua a leggere

Infrazione Ue - Di Maio : "La eviteremo" <br> Salvini : "Non a tutti i costi" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora litigano anche sulla procedura d’Infrazione. Dopo le mai sopite tensioni sul taglio delle tasse, che oggi si sono infatti riaccese, nel pomeriggio nuovo scambio di vedute tra i due azionisti della maggioranza. Secondo Di Maio ci sono "ottime possibilità per scongiurare la procedura d'Infrazione europea" ma bisogna "essere uniti e combattere. Nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del ...

Di Maio a Salvini : le tasse non si abbassano sui giornali : "La prima volta che Salvini minaccia di andarsene? E' ormai un anno, non mi pare una cosa nuova, e' un atteggiamento che abbiamo visto più volte