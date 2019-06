Cremona | bimba uccisa Il papà | mi hanno rapinato | non ricordo

tg24.sky

(Di domenica 23 giugno 2019). Il: mi, nonHa fornito la sua versione dei fatti davanti ai magistrati che loascoltato in ospedale Danho Kouao, 37 anni originario della Costa d'Avorio, accusato di aver ucciso a coltellate la figlia di due anni a. Interrogatorio sospeso per le sue condizioni

