Coppa America 2019 | orari e programma delle partite di oggi domenica 23 giugno Come

(Di domenica 23 giugno 2019) Per Lionel Messi e l’Argentina è praticamente l’ultima occasione per centrare il passaggio del turno, e questa sera il fuoriclasse del Barcellona farà di tutto per spingere la sua squadra nella terza giornata della. L’Albiceleste scenderà infatti in campo all’Arena Do Gremio di Porto Alegre, alle ore 21, contro il Qatar, ospite della manifestazione, ma capace di bloccare sul 2-2 il Paraguay, che in contemporanea chiuderà il gruppo C a Salvador, fronteggiando la Colombia. SEGUI QATAR-ARGENTINA SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellasaranno visibili live ed in esclusiva in streaming, sulla piattaforma DAZN, visibile su pc, smartphone, tablet smart tv e altri dispositivi dotati di connessione internet gratuitamente per il primo mese, seguita da un abbonamento di 9,99€. Ildi ...

