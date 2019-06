Brasile | un ex del passato distrugge Neymar | “è un irresponsabile | vive di fama e si è

Coppa America 2019 : pari del Brasile con il Venezuela - il Perù batte ed elimina la Bolivia : Arriva il primo rallentamento per il Brasile nella Coppa America 2019 organizzata in casa. La Seleçao è costretta al pari a reti bianche dal Venezuela, mentre il Perù supera in maniera convincente la Bolivia, eliminandola dal torneo con un turno di anticipo. Brasile-Venezuela 0-0 All’Arena Fonte Nova, dopo la prestazione già non bellissima contro la Bolivia al netto del 3-0, il Brasile diventa ancora più opaco, non riuscendo a segnare ...

Azzurre prime della classe - nonostante il ko con il Brasile : Quasi vengono le vertigini e infatti quasi si inciampa. Ma l’Italia chiude la prima fase di questo rivoluzionario Mondiale in testa a un girone dove in teoria si doveva resistere, dentro uno stadio improvvisamente pieno, con curva italiana e tifo vero. Le Azzurre perdono 1-0 contro il Brasile che spinge e passa ma non può cambiare una classifica co...

VIDEO Italia-Brasile 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Marta decide su rigore ma l’Italia è prima del girone C! : Termina con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali di calcio femminile 2019 dell’Italia in Francia. A Valenciennes le azzurre sono state superate 1-0 dal Brasile, con la realizzazione di Marta al 74′ su un calcio di rigore molto generoso, che comunque non va ad alterare gli equilibri del girone. Le nostre portacolori, infatti, terminano in vetta la raggruppamento per effetto della miglior differenza reti, visto che ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : “Il primato del gruppo è un grande risultato” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta ...

Mondiali femminili – Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone - le sensazioni delle azzurre nel post gara : Grande felicità per le giocatrici Italiane nonostante la sconfitta subita contro il Brasile, adesso la testa è già agli ottavi Gioia e felicità, nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultimo turno del girone C dei Mondiali di calcio femminile. L’Italia si gode il primo posto, concentrandosi già sugli ottavi di finale in programma il 25 giugno a Montpellier. Grande soddisfazione per le azzurre nel post gara, intervistate ...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma passa comunque da prima del girone. Agli ottavi Cina - Spagna o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

Mondiale Femminile - Italia-Brasile 0-0 live : traversa del Brasile! : Mondiale Femminile – Terza ed ultima giornata del girone per l’Italia, che con due vittorie su due si ritrova già agli ottavi di finale, ma contro il Brasile ci si gioca il primo posto. Le azzurre stanno entusiasmando, la vittoria al fotofinish all’esordio contro l’Australia e la ‘manita’ alla Giamaica hanno avvicinato molto gli italiani alle ragazze del Ct Bertolini. La Nazionale verdeoro è tra le ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - le azzurre a caccia del primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42: Nel Brasile non ci sarà Andressa, che sta guardando in lacrime il riscaldamento delle compagne per un infortunio muscolare. 20.40: Nel Brasile fari puntati ovviamente su Marta, considerata una delle giocatrici più forti di sempre e che ha segnato 16 gol nei 5 Mondiali finora disputati. Attenzione anche a Cristiane, che ha segnato una tripletta contro la Giamaica. 20.36: Non mancheranno ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Brasile 0-3 - le pagelle delle azzurre. Esordio Nicoletti - Pietrini altalenante : Oggi l’Italia è stata sconfitta dal Brasile nella Nations League 2019 di Volley femminile, ad Ankara (Turchia) le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto delle verdeoro schierando una formazione sperimentale senza diverse titolari. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. ELENA Pietrini: 6,5. Un po’ troppo altalenante ma quando può attaccare a tutto braccio è davvero imprendibile, si distingue soprattutto per ...