Torvaianica | l' autopsia conferma ipotesi omicidio-suicidio

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Claudio Carollo Dagli esami parziali dell'è stato riscontrata una profonda ferita da arma da taglio sul corpo di Maria Corazza, risultato che avvalora l'per la quale Domenico Raco abbia ucciso la 46enne per poi appiccare l'incendio con lei in macchina Prende sempre più consistenza l'per spiegare il ritrovamento dei due corpi carbonizzati in un auto alo scorso 14 giugno. I risultati parziali dell'portano gli inquirenti a supporre che Domenico Raco abbia prima ucciso Maria Corazza e poi si sia dato fuoco con lei in macchina. Il reparto di medicina legale del policlinico Tor Vergata ha trovato sul corpo della donna il segno di un profondo colpo inferto con un'arma da taglio. Mentre ha constatato che la causa della morte del 39enne calabrese è stata il monossido di carbonio provocato dall'incendio, e non presenta ...

blanda_lia : RT @Corriere: Torvaianica, autopsia sui due corpi carbonizzati: omicidio-suicidio - Corriere : Torvaianica, autopsia sui due corpi carbonizzati: omicidio-suicidio -