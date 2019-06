Torinese, trovato morto l'uomo disperso

stamane il corpo senza vita dell'nei monti sopra il comune di Villarfocchiardo, in provinccia di Torino. L', 65 anni, si era avventurato nei boschi nel pomeriggio di ieri alla ricerca degli occhiali smarriti il giorno precedente durante un'escursione alla ricerca di funghi. Il cadavere è stato rida un'unità cinofila da ricerca del Soccorso alpino e speleologico piemontese. In corso gli accertamenti dei carabinieri per far luce su quanto accaduto.(Di sabato 22 giugno 2019)