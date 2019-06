Sesso ominide | perché è così importante studiare gli incroci preistorici

wired

(Di sabato 22 giugno 2019) (foto: Getty Images) È una storia a dir poco complicata quella dei nostri antenati. Cerchiamo di ricostruirla studiando i resti fossili via via scoperti negli anni, ricostruendo le loro migrazioni e leggendo, laddove possibile, le informazioni custodite nel loro dna. Qui, nella sfilza di basi che si susseguono, ci sono indizi preziosi per provare a ricostruire le intricate relazioni tra tutti i componenti della famiglia (umana) allargata. A volte le tracce risalgono a componenti addirittura sconosciuti. Misteriosi ominini di cui non abbiamo che indizi indiretti della loro presenza. È questo il caso di una ricerca, disponibile al momento su BioRxiv, che racconta di uno avvenuto tra gli antenati di Neanderthal e Denisoviani – cui si si riferisce con il nome di Neandersovan – e una popolazione superarcaica. Tutto grazie alle analisi del dna, che hanno rivoluzionato la ricerca ...

