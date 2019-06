Scherma | Europei 2019 | sciabola maschile una certezza | le spadiste sono pronte per una

Europei di Scherma – L’Italia chiude con un bronzo - terzo posto per gli azzurri nella sciabola a squadre : Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano hanno superato nella finale per il terzo e quarto posto la Romania Si chiudono con un bronzo i Campionati Europei di Scherma per l’Italia, che centrano il terzo gradino del podio nella sciabola a squadre maschile. Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano si impongono sulla Romania nella finalina, stendendo i propri avversari con il punteggio di 45-35. Si tratta ...

Scherma - Europei 2019 : Polonia d’oro nella spada femminile. Battuta in finale la Russia - bronzo per le azzurre : La Polonia vince la medaglia d’oro nella prova a squadre di spada femminile degli Europei di Dusseldorf. In finale le polacche hanno superato nel minuto supplementare la Russia con il punteggio di 26-25 al termine di un ultimo atto davvero combattuto e che ha visto Ewa Trzebinska mettere prima la stoccata del pareggio a due secondi dal termine e poi quella della vittoria al supplementare. Terza posizione per una bella e convincente Italia. ...

Europei di Scherma – Ancora una medaglia per gli azzurri : le spadiste di bronzo a Dusseldorf : Le azzurre della spada di bronzo nella gara a squadre femminile degli Europei di scherma 2019 Continuano col sorriso gli Europei di scherma 2019 per l’Italia: le spadiste azzurre hanno conquistato oggi un fantastico bronzo a squadre a Dusseldorf. Nona medaglia per l’Italia grazie al quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alice Clerici e Mara Navarria. Le azzurre hanno trionfato contro la Francia, per 45-38 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : medaglia di bronzo per le spadiste. Tra poco gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Ottimo primo assalto di Enrico Berrè. 18.00: Inizia la finale per il bronzo nella sciabola maschile. 17.55 Bella medaglia per le spadiste azzurre. Tra poco in pedana gli sciabolatori contro la Romania. 45-38 bronzoOOOOOOO! L’Italia chiude al terzo posto dopo aver sconfitto anche abbastanza agevolmente la Francia. 44-38 Stoccata di Mallo. 44-37 Tocca Fiamingo! Una stoccata al ...

Scherma - Europei 2019 : le spadiste azzurre conquistano il bronzo! Battuta la Francia : Le spadiste azzurre conquistano una splendida medaglia di bronzo nella gara a squadre agli Europei 2019 di Scherma. Il quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici si esalta sulle pedane di Düsseldorf (Germania) e riesce a dare così continuità ai terzi posti ottenuti nelle ultime due gare di Coppa del Mondo. Un risultato molto importante perché l’Italia torna così protagonista in quest’arma dopo i ...

Scherma - Europei 2019 : gli sciabolatori lotteranno per il bronzo. Italia ko con la Germania : Questa volta la rimonta a Luca Curatoli non riesce e l’Italia viene sconfitta nella semifinale della prova a squadre di sciabola maschile degli Europei di Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Samele, Berrè, Montano) sono stati battuti dai padroni di casa della Germania per 45-42 ed ora dovranno scendere in pedana per conquistare la medaglia di bronzo. Tedeschi che sono partiti meglio degli azzurri, prendendo un vantaggio di quattro stoccate ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadiste e sciabolatori in finale per il bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Appuntamento alle ore 16.00 per la finale per il bronzo tra Italia e Romania. 14.25 Nella spada femminile invece Italia contro Francia per il bronzo, mentre sfida tra Polonia e Russia per l’oro. 14.23 Nella sciabola maschile l’Italia si giocherà quindi il bronzo contro la Romania, mentre la finale per l’oro sarà tra Germania e Ungheria, che ha vinto 45-40 la propria semifinale. 14.22 ...

Scherma - Europei 2019 : Italia che peccato! Spadiste azzurre sconfitte all’ultima stoccata dalla Russia : La finale europea sfuma all’ultima stoccata per le Spadiste azzurre. L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 36-35 al minuto supplementare dopo che Alice Clerici era stata protagonista di una rimonta semplicemente incredibile. Adesso per il quartetto Italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) ci sarà la finale per il bronzo contro la Francia. Russia sempre avanti nella semifinale con le azzurre ad inseguire tra le tre e le ...

Scherma - Europei 2019 : sciabolatori in semifinale! L’Italia batte la Georgia all’ultima stoccata : Si accende solo la luce verde, Luca Curatoli si sdraia sulla pedana e la panchina azzurra esplode di gioia. In questo modo si è chiuso il pazzo quarto di finale tra Italia e Georgia nella prova a squadre di sciabola maschile agli Europei di Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Berrè, Samele e Montano) si sono qualificati per le semifinali dopo aver sconfitto per 45-44 la Georgia. Una vittoria arrivata proprio all’ultima stoccata con gli ...

Scherma - Europei 2019 : l’Italia è in semifinale nella spada femminile! Le azzurre battono l’Estonia : Grande prestazione delle spadiste azzurre, che volano in semifinale nella gara a squadre agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici danno seguito ai buoni riscontri arrivati nelle ultime tappe di Coppa del Mondo e riescono a raggiungere la zona medaglie di questa rassegna continentale. Ai quarti l’Italia ha battuto 45-29 il forte quartetto dell’Estonia ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadiste in semifinale! Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: In pedana Italia e Georgia. Cominciano Curatoli e Mardaleishvili. 12.12: Sarà Italia-Russia in semifinale. 35-31 per le russe contro l’Ucraina. 12.08: Alle 12.20 appuntamento con il quarto di finale della sciabola maschile tra Italia e Georgia. 12.04: Adesso l’Italia sfiderà la vincente di Russia e Ucraina. 24-24 prima dell’ultimo assalto. Anche in chiave medagliere ...

Scherma - Europei 2019 : le spadiste azzurre volano ai quarti - superato Israele : L’Italia avanza ai quarti di finale nella gara a squadre della spada femminile agli Europei 2019 di Scherma. L’ultima giornata sulle pedane di Düsseldorf (Germania) si apre con la netta vittoria del quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici, che hanno superato Israele (Yana Botvinik, Nikol Gavrielko, Ekaterina Davidzon e Dar Hecht) con il punteggio di 45-29. Un assalto sempre condotto dalle nostre ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadiste ai quarti di finale. Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Il quarto di finale è in programma alle 11.20. 10.48: Adesso la sfida all’Estonia, che ha battuto la Gran Bretagna 45-25. 10.46: ITALIA AI quarti! 45-29 per le azzurre. 10.43: 38-25. Italia sempre comodamente avanti. 10.40: 34-23 per l’Italia quando comincia l’ultimo assalto. 10.38: 30-22 per l’Italia. 10.33: Italia-Israele 25-17. Si avvicina la qualificazione ai ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : in pedana le spadiste negli ottavi. Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Iniziato l’ottavo di finale tra Italia ed Israele. 9.57: Tutto pronto per gli ottavi di finale della spada femminile 9.50: Tra pochi minuti in pedana la sfida tra Italia e Israele nella spada femminile con in palio un posto nei quarti 9.40: Il Belgio supera 45-30 la Grecia e affronterà la Polonia negli ottavi 9.30: Grecia-Belgio 23-36 9.20: Grecia-Belgio 17-30 9.10: Grecia-Belgio ...