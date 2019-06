Palazzo in fiamme a Parigi | 3 morti e oltre 28 feriti

Palazzo Sky via Salaria : incendio domato - fiamme partite per errore operai : Roma – E’ stato completamente domato l’incendio divampato poco dopo le 13 nella palazzina di Sky che si trova all’angolo tra via Salaria e via Sambuca Pistoiese, a Roma. Sul posto oltre al Reparto Volanti della Questura, anche i Vigili del fuoco. Dalle prime risultanze e’ confermato che l’incendio che ha interessato principalmente una zona magazzino non sia di origine dolosa. Le fiamme infatti sarebbero ...

Il sindaco di Rocca di Papa è stato l'ultimo a uscire dal Palazzo. I testimoni : "Abbiamo attraversato le fiamme" : Prima l’odore del gas, poi il boato: vetri che esplodono, un muro che crolla, le fiamme. È l’inferno che si è scatenato nella sede del Comune di Rocca di Papa a causa dell’esplosione che ha investito il palazzo. “Sono viva per miracolo”, racconta una dipendente comunale che con i suoi 54 colleghi era al lavoro all’interno dell’edificio. Tutti per mettersi in salvo hanno affrontato ...

Londra - incendio nella zona Est : in fiamme sei piani di un Palazzo. Nessun ferito Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti

Londra - Palazzo di sei piani avvolto dalle fiamme : 100 vigili del fuoco impegnati nella periferia est della città : Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella periferia est di Londra per domare un violento incendio in un edificio di sei piani. Il palazzo, come si vede anche nei numerosi video pubblicati dagli abitanti sui social network, appare completamente avvolto dalle fiamme. nella zona sono state mobilitate 15 autopompe e al momento non si hanno notizie di vittime. Le fiamme, fanno sapere i pompieri con un tweet, si sono estese dal piano terra ...

