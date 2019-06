Nella settimana dell’arrivo di Sarri le azioni Juve scendono a 1 | 4770 | -8 | 8%

Nella settimana del caso toghe - è Calenda il politico più virale : Sono il caso Cinema America, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve, la Sea Watch e la vicenda che ha investito il Csm i temi più discussi su Twitter nei sette giorni dal 14 al 20 giugno. E Carlo Calenda e Claudio Borghi, entrambi intervenuti sull'inchiesta che ha scosso la magistratura italiana, sono i politici che hanno prodotto i contenuti più virali. È quanto risulta dal rapporto settimanale realizzato per Agi da ...

Juve - titolo in Borsa a -4 - 1% Nella settimana di Sarri : titolo in calo per la Juventus in Borsa nella settimana dell’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore bianconero. Dopo aver sfiorato i nuovi massimi, le azioni della società torinese hanno perso valore negli ultimi sette giorni. Nel dettagli, il titolo della Juventus è in calo da venerdì scorso, quando l’annuncio del nuovo tecnico sembrava ormai prossimo […] L'articolo Juve, titolo in Borsa a -4,1% nella settimana di ...

Lo scivolone di Tiziano Ferro Nella classifica dei singoli più venduti della settimana : Tiziano Ferro nella classifica dei singoli più venduti della settimana scivola dalla posizione numero 14 alla posizione numero 59. Il suo nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte, perde molto più di un paio di posizioni nella seconda settimana di permanenza. Chi si aspettava che fosse proprio Tiziano Ferro a scalare la classifica dei brani più acquistati della settimana in Italia si dovrà ricredere. La sua Buona (Cattiva) Sorte non sembra ...

Concorso Dsga - gli ammessi alle prove scritte probabilmente Nella prossima settimana : Il Concorso Dsga è entrato nel vivo negli scorsi giorni di giugno. L'11, 12 e 13 infatti si sono sostenute, lungo tutta la penisola italiana, le prove preselettive. Cento domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti che sono servite a scremare il numero degli aspiranti Direttori dei servizi generali e amministrativi. Sono 2004 i posti disponibili. Durante la giornata di ieri, venerdì 14 giugno, le migliaia e migliaia di ...

Inquinamento - la plastica è entrata Nella nostra catena alimentare : ne ingeriamo 5 grammi a settimana : L’uomo ingerisce ogni settimana 5 grammi di plastica, l’equivalente di una carta di credito. E’ quanto emerge da un nuovo studio a livello globale, svolto dall’Università di Newcastle, in Australia. Questa contaminazione, secondo la CNN, deriva dalle “microplastiche” – particelle più piccole di cinque millimetri – che sono sempre più diffuse in alimenti, acqua potabile e persino nell’aria. In tutto il ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo Nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali e la sfida della sedicesima tappa. Lo Squalo Nella terza settimana vuol fare la differenza : Secondo Adriano De Zan, tappe di questo genere ci sarebbero rimaste nel cuore e nel cervello. Da osservatori interessati ce lo si augura fortemente perché la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, sedicesima stage di questo Giro d’Italia, ha tutti i crismi di lasciare un segno. In teoria, questa sarebbe dovuta essere la “Stella Polare” della Corsa Rosa ma il taglio obbligato del Gavia per il maltempo ha un po’ abbassato ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali e la sfida della sedicesima tappa. Lo Squalo Nella terza settimana vuol fare la differenza : Secondo Adriano De Zan, tappe di questo genere ci sarebbero finite nel cuore e nel cervello. Da osservatori interessati ce lo si augura fortemente perché la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, sedicesima stage di questo Giro d’Italia ha tutti i crismi di lasciare un segno. In teoria, questa sarebbe dovuta essere la “Stella Polare” della Corsa Rosa ma il taglio obbligato del Gavia per il maltempo ha un po’ abbassato ...

Giro d’Italia 2019 - possibili scenari tattici ed alleanze Nella terza settimana. Possibili attacchi da lontano nei tapponi alpini : Siamo giunti al momento decisivo. Domani, con la sedicesima tappa, scatta la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2019: tutto pronto per la battaglia finale che porterà fino a Verona, dove con la cronometro conclusiva si assegnerà il Trofeo Senza Fine. Sarà uno scontro diretto tra i big, che non si potranno più nascondere e saranno costretti ad attaccare su tutte le montagne alpine. Quali saranno i Possibili scenari tattici e le ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro Nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e Pro Nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche Nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Insolito record - Nella stessa settimana una coppia divorzia per ben tre volte : Una coppia di Ningbo, nella provincia cinese di Zhejiang, ha segnato un Insolito record, divorziando per tre volte, nella stessa settimana. I due hanno ottenuto per la prima volta il divorzio il 14 luglio 2009, motivato con una sopraggiunta incompatibilità di caratteri. Ma lo stesso giorno si sono poi presentati a chiedere un nuovo matrimonio. I due si sono dunque sposati, ma due giorni dopo hanno divorziato di nuovo. Abbastanza ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “Roglic è un fuoriclasse - non è detto che cali Nella terza settimana. Mi aspetto attacchi da lontano” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 IL GRANDE VINCITORE DI OGGI: PRIMOZ ROGLIC Roglic è stato fortunato per il successo di tappa, perché Campenaerts senza il guasto alla bicicletta avrebbe vinto e poi va sottolineata l’imperizia dell’ammiraglia: lo hanno ...