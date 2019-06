Mondiale femminile | Giuliani avverte la Cina | “vogliamo continuare a sognare”

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) “Siamo arrivate sino a qua, è un peccato mettersi ora dei freni. Continuiamo a sognare, nessuno si aspettava questi risultati e tutto quello che viene da adesso in poi è qualcosa di guadagnato”. Sono le dichiarazioni di Laura, portiere della Nazionale, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la. “Il segreto della nostra difesa – sottolinea – è l’organizzazione, a livello di reparto abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni di preparazione e si sono visti i risultati in campo. Non è scontata questa sintonia, visto che tutte le giocatrici della difesa giocano in squadre diverse. A livello individuale abbiamo i migliori difensori di questo torneo, non è un caso che abbiamo preso solo due gol ed entrambi su rigore”. Calcio, il Real Madrid avrà una squadra dalla prossima stagione L'articolo...

Eurosport_IT : Una calciatrice di Serie A italiana guadagna quello che #CR7 incassa in poco piú di 10 ore ?? Ecco gli ingaggi dell… - AzzurreFIGC : ???? Mondiali calcio femminile ?? Manuela #Giugliano si racconta ?? Nello speciale 'Sorelle d'Italia un sogno mondiale… - DiMarzio : Parla #Nainggolan: '#Inter? Sono sereno a Milano, ho un contratto e non penso ad altro se non a questo club' -