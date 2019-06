ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Ci troviamo aNord, lungo l’. Unmobilista riprende il momento in cui la grandine si abbatte sulla carreggiata, costringendo le persone a fermare i veicoli e aspettare una finestra temporale più favorevole per riprendere la marcia. Nel video, i danni che i grossi chicchi provocano a contatto col. L’Osservatorio geofisico dell’Università diha registrato venti a 111 km/h, appena al di sotto deldi 112 km/h del 2004. Video Facebook L'articolo, laina 111 km/h. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

danieledann1 : ?? #Maltempo: 15 feriti lievi a #Modena per una grandinata con chicchi grandi come noci, auto danneggiate. Forte ve… - Cascavel47 : Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video… - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: #Maltempo, violenta grandinata a Modena: 15 feriti -