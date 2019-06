La felicità è una cosa serissima Ecco un piccolo tutorial

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Laè una, è una ricerca tragica. Non bisogna dare scampo al dolore, non siamo nati per soffrire, siamo nati per godere. Per farvi un esempio: io godo di eiaculazione precoce, mai sofferto. Una piccola dose di egoismo è necessaria, ma non troppa, non esagerate, ci sono ottimi vibratori in giro. State attraversando un periodo di forte depressione elettorale? Vi propongo unper tornare a sorridere alla vita. Prima passo: sfatiamo un mito, non è vero che se non vi occupate di politica, sarà la politica a occuparsi di voi. Non è vero. Alla politica non frega niente di voi. Non a questa politica almeno. Voi siete altro, siete infinitamente più misteriosi della politica. Ogni vostra cellula è un nido di stupore genetico. La fine del mese non esiste, è una bufala. Voi siete l’inizio e la fine di ogni. Mi direte: ma le bollette, la scadenza? Togliete ...

insopportabile : Oggi Gara 7, dentro o fuori, si vince o si perde. So solo che sarà meraviglioso guardarla, soffrire, gioire, qualu… - beppe_grillo : Siamo abituati ad avere più o meno tutto quello che vogliamo. La nostra è una continua corsa a trovare qualcosa che… - lovefromjames : RT @comeinverno: non ho una comitiva, non mi trovo con la mentalità delle persone con cui sono circondata, a tratti non ho manco voglia di… -