Giro di Slovenia 2019 | Giovanni Visconti vince la quarta tappa | “La dedico a Massimo | mi

(Di sabato 22 giugno 2019) Grandissima Italia nelladeldi, 154 km particolarmente impegnativi da Nova Gorica ad Ajdovscina.ha vinto la frazione in volata battendo Diego Ulissi, lo sloveno Tadej Pogacar e il russo Aleksandr Vlasov: i quattro corridori avevano attaccato sulla lunga salita del Predmeja e avevano scollinato insieme, trovando poi l’accordo per giungere fino al traguardo. Il siciliano si è imposto nettamente nello sprint ristretto consegnando una fantastica vittoria alla Neri-Selle Italia-KTM e ottenendo così il sup primo sigillo stagionale a 36 anni. Diego Ulissi (UAE Emirates), che aveva vinto la frazione di ieri, si conferma al comando della classifica generale con 19 secondi di vantaggio su Vlasov alla vigilia dell’ultima(167 km da Trebnje a Novo Mesto in programma domani). Queste le prime commosse dichiarazioni rilasciate da ...

