Festival TV di Montecarlo | BEAUTIFUL | quest’anno niente statuette!

Serie tv : anticipazioni e novità dal Festival tv di Montecarlo : Il festival della TV di Montecarlo, che si è concluso nei giorni scorsi, è stato più che mai ricco di star delle Serie TV più popolari . Questa edizione ha visto Erik McCormack in procinto di tornare con la terza stagione di Will e Grace, sitcom cult. Intanto le star di Grey’s Anatomy e Station 19, dalla Ortiz alla McReary, sono già sul set delle due produzioni targate Shonda Rhimes. E in particolare per la dottoressa Maggie si annunciano ...

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Da L’Amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden : le serie e i volti premiati al Festival della tv di Montecarlo : Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amica Geniale che sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica Geniale, da The Good Doctor a Lethal Weapon, sono tante le serie che sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe ...

Festival della tv di Montecarlo : BEAUTIFUL e le altre - le notizie : Ci siamo. A Montecarlo tutto pronto e il Festival della TV può iniziare! Jessica Alba apre con la presentazione del suo nuovo lavoro LA Finest, ma il mondo delle soap come sempre sarà ben rappresentato. Le soap opera francesi, dalla storica Plus belle vie alle nuove Un si grand soleil e Demain nous appartient, ci saranno tutte e avranno i cast che incontrano i fan. Lo stesso sarà per gli attori di BEAUTIFUL e Febbre d’amore: le soap ...

Jessica Alba sul carpet del Festival della TV di Montecarlo - : Fonte foto: La PresseJessica Alba sul carpet del Festival della TV di Montecarlo 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia di apertura

Beautiful : Liam e Hope al Festival TV di Montecarlo. Nuove scene nel Principato? : Dopo le immagini del 2017 girate proprio a Montecarlo, i protagonisti della soap tornano nel principato, dobbiamo aspettarci Nuove scena girate in Costa Azzurra?

Beautiful : SCOTT CLIFON e ANNIKA NOELLE al Festival tv di Montecarlo : Ci sarà anche Beautiful al prossimo Festival della tv di Montecarlo. Sono stati finalmente confermati i nomi che rappresenteranno la soap americana più vista al mondo alla prestigiosa kermesse ricca di star mondiali. Saranno presenti dal 14 giugno nel Principato di Monaco gli attori SCOTT Clifton (Liam) e ANNIKA NOELLE (Hope), coppia del momento nella storie della soap. Beautiful: anche DENISE RICHARDS al Festival della tv di Montecarlo Con ...

Festival della tv di Montecarlo : UN SI GRAND SOLEIL - il cast sarà presente : A tutto soap quest’anno il Festival della Tv di Montecarlo, GRANDe kermesse con red carpet di star! In attesa dei nomi del cast di Beautiful presenti, si arricchisce il gruppo che rappresenta Febbre d’amore. A Camryn Grames e Sharon Case si aggiunge Amelia Heinle, che interpreta Victoria Newman da moltissimi anni. L’attrice è nota anche per la soap Quando si ama. Ma la Francia tiene d’occhio il genere soap internazionale, ...