Un pianoforte in miniatura per imparare a suonare

(Di venerdì 21 giugno 2019) Imbracciare uno strumento musicale è la via naturale e più efficace per, ma non l’unica. I videogiochi come Guitar Hero sono lì a dimostrarlo, con quel connubio tra sfida e divertimento che ne ha fatto un titolo di successo. Su quest’ultima esperienza si basa, in parte, Lumi, una tastiera multicolore portatile con 24 tasti – simile nell’estetica a un– che mediante l’app dedicata permette dii brani in catalogo. Realizzata da Roli, che al suo attivo ha già la Seaboard – un’altra tastiera in grado però di riconoscere la pressione del tocco – Lumi è stata concepita per facilitare l’azione dei principianti desiderosi dima bisognosi di qualche lezione. Attraverso l’app (per ora solo iOS, più avanti arriverà la versione Android), si sceglie un brano dall’archivio (non ancora svelato) e si inizia a comporre la melodia associando le note ...

