Taglio tasse da 10 mld o addio E ora Salvini minaccia la crisi

Matteo Salvini “Tria nostro ministro - porterà avanti Taglio delle tasse” : Matteo Salvini “Tria nostro ministro, porterà avanti taglio delle tasse” Giornata di riunioni importanti dalle parti di Palazzo Chigi. Questa mattina si sono riuniti – per un vertice – il primo ministro Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Nel vertice si sono affrontati presumibilmente i temi più scottanti dell’agenda politica: dalla riforma della giustizia ...

Salvini : nessuno c'impedirà Taglio tasse : 18.45 "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori. Nessun braccio di ferro con l'Europa. nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Così il vicepremier Salvini. "Se a Bruxelles va bene, sono contento. Se a Bruxelles non va bene, deve sapere che i soldi degli italiani li gestisce il governo degli Italiani". A proposito della Sea Watch,bloccata al limite delle ...

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora Taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

Di Maio : saremo responsabili. Salvini : Taglio tasse per ridurre debito : La decisione di Bruxelles apre il fuoco concentrico sull'esecutivo da parte delle opposizioni. Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, «l'Europa conferma quello che sapevamo. In dodici mesi, sono aumentati i debiti, è calata la crescita e gli italiani rischiano. Un vero capolavoro...»...

Salvini a Ue : contro debito Taglio tasse : 15.52 La lettera dell'Ue? "Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani.Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito". Così il vicepremier Salvini. "L'unico modo per ridurre il debito è tagliare le tasse. Con i tagli e l'austerità sono cresciuti debito,povertà e disoccupazione. Vogliamo solo investire in lavoro, crescita,infrastrutture, ricerca. Sono sicuro ...

Lettera Ue - Di Maio : unico Taglio a tasse : 11.41 "Oggi la giornata comincia bene. Nella Lettera scritta dal Mef all'Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100". Così il vice premier Di Maio sul blog delle Stelle. "Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere", afferma Di Maio. "Ora ripartiamo e lavoriamo insieme. L'unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini. Il ...