Suits 8B torna su Sky e Infinity con la nuova posizione di Louis

Patrick J. Adams torna in tv dopo Suits : il “marito” di Meghan Markle nel cast di The Right Stuff : Patrick J. Adams è pronto a tornare dopo il suo anno sabbatico passato al fianco della moglie Troian Bellisario e della loro bambina, e, dopo Suits, ha deciso bene di buttarsi a capofitto in una nuova serie tv. È di poco fa la notizia che il protagonista di Suits, l'amato Mike, sarà presto alle prese con un nuovo ruolo nella nuova serie The Right Stuff. Secondo quanto rivelato da Deadline sembra che l'attore, che in tv è riuscito a sposare ...