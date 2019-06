huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Matteoè tornato rinvigorito da Washington, ispirato da Donald Trump e da quella “manovra trumpiana” che ritiene indispensabile per rilanciare l’Italia. Lo dice esplicitamente al Corriere della Sera, con toni da aut aut verso l’alleato 5 stelle, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giuseppe Conte. Serve uno shock fiscale, servono almeno 10di euro per finanziare l’intervento, con l’Europa volente o nolente, altrimenti addio Governo. “Dal viaggio negli Stati Uniti ho portato una convinzione fortissima: all’Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. E quindi, il mio dovere è farla. Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado”.Parole che poco lasciano all’interpretazione e che ribadiscono come il vice premier leghista voglia continuare a far valere il ...

HuffPostItalia : Salvini fissa il suo prezzo: 10 miliardi. 'O si fa così o lascio' - loren_ch : RT @ierogamos: E niente...Ci ha la fissa. Non ci dorme la notte. Si dice che soffra di insonnia e la notte, invece di contare le pecore con… - _fiorucci : RT @grande_luciano: #StaseraItalia la #Costamagna ha la fissa su #Salvini ,sarà mica che vorrebbe scoparselo? -