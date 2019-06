Ragazzina violentata a turno da madre | padre e patrigno

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Valentina Dardari La donna e il compagno sono stati accusati di violenza sessuale su minore. Il“solo” di violenza sessuale, la ragazza era infatti diventata maggiorenne Unadi 11 anni è stata ripetutamente stuprata dallae dal compagno di questa. Come se non bastasse, la vittima, una volta diventata maggiorenne, sarebbe stata abusata anche dalnaturale. Tutti e tre sono stati arrestati a Genova. Una ragazza italiana, ora 20enne, ha accusatodi averlaripetutamente dagli 11 ai 18 anni. La donna e il suo compagno avrebbero stuprato la, ai tempi 11enne, e per questo sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale su minore. Mentre ilavrebbe abusato della giovane una volta maggiorenne, e quindi accusato “solo” di violenza sessuale. Tutto è emerso verso aprile, dopo che la ragazza è andata a ...

samanthalarossa : La giovane, una ragazza italiana di 20 anni, ha raccontato di essere stata violentata da quando aveva 11 anni dal p… -