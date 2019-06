optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Vengono segnalati21in Italia. Situazione anomala se vogliamo, in quanto la compagnia telefonica in un anno di vita raramente è stata al centro di un caso simile. Di sicuro qualche incidente di percorso lo abbiamo avuto, ma tutto sommato down veri e propri non li abbiamo mai trattati. Al momento della pubblicazione, in verità, abbiamo una mole di segnalazioni tali da non poter parlare di "down" nel senso stretto del termine, ma la vicenda va analizzata con grande attenzione. Idi questo venerdì danno continuità ad un'altra questione delicata da affrontare per l'operatore francese, vale a dire le proteste locali per le installazioni di nuove antenne (lo abbiamo notato di recente in Veneto, stando all'articolo che è stato condiviso sulle nostre pagine). Resta da capire come evolveranno le cose, alla luce di quanto stiamo registrando in ...

OptiMagazine : Nuovamente attuali i problemi Iliad oggi 21 giugno: la Rete non funziona per tutti -