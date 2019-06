Migranti | i porti sono aperti | in 81 sbarcano a Lampedusa

A Lampedusa approdano direttamente 45 Migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Italia-Germania cresce la tensione sui Migranti - Bordonali : 'Pronti a chiudere aeroporti' : Un'inchiesta di Repubblica, negli ultimi giorni, ha fatto venire a galla una realtà che sembra rappresentare un dato in controtendenza rispetto a quelle che sono le manifestazioni di giubilo della Lega rispetto alle statistiche sui migranti. La politica dei porti chiusi e i cordoni della borsa più allacciati che mai per effetto del decreto sicurezza, sembrano aver dirottato i flussi di migranti verso altri lidi, sebbene ancora oggi non manchino ...

Sea Watch - Matteo Salvini ribadisce : “Olanda apra i suoi porti e noi accoglieremo 5-6 Migranti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a parlare della Sea Watch anche da Washington, durante la sua visita negli Stati Uniti: "Se l'Olanda apre i suoi porti noi siamo pronti ad accogliere 5 o 6 immigrati”. Ma il leader della Lega ribadisce il suo diniego allo sbarco in un porto italiano.Continua a leggere

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Migranti - “1.151 morti e 10mila riportati in Libia”. Le ong all’attacco della politica dei “porti chiusi” : Da quando il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la strategia dei “porti chiusi”, un anno fa, nel Mediterraneo sono morti 1.151 tra uomini, donne e bambini. Oltre 10mila persone, inoltre, sono state riportate forzatamente in Libia. La maggior parte si trova ora rinchiusa in centri di detenzione dove, secondo diversi rapporti dell’Onu, avvengono sistematicamente uccisioni, torture, stupri e violenze. I dati ...

Da quando l'Italia ha chiuso i porti sono morti più di 1.100 Migranti - dicono due Ong : A un anno dall'annuncio del governo italiano di chiudere i propri porti alle navi umanitarie, "almeno 1.151 persone, uomini, donne e bambini vulnerabili, sono morte e oltre 10 mila sono state riportate forzatamente in Libia, esposte ad ulteriori ed inutili sofferenze". A denunciarlo sono Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, secondo cui "queste morti, che si sarebbero potute evitare, rivelano il costo umano di politiche ...

Papa Francesco : “L’Europa chiude i porti ai Migranti sulle navi ma li apre alle armi” : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".Continua a leggere

Matteo Salvini - 200 Migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Migranti : Viviano (magliette rosse) 'chiudere porti è contro ogni regola democratica' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Ha fatto bene la magistratura di Agrigento a fare sbarcare i 47 Migranti sulla Sea watch. Ieri sera abbiamo assistito all'ennesimo balletto e le manfrine di un ministro dell'Interno che pare essere diventato il ministro di tutto, apre i porti e chiude i porti, blocca

Migranti : Casarini - 'Dovere non rispettare ordine porti chiusi' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Come avevamo sempre detto, i porti li chiudono solo degli ordini che vanno contro ogni legge, ogni convenzione internazionale, e ogni principio di umanità. È dunque un dovere non rispettarli. Praticare il diritto contro lo Stato di polizia". Lo scrive su Twitter Luca

Sea Watch - il pm fa sbarcare i Migranti. Salvini : denuncio chi ha aperto i porti : La procura di Agrigento ordina il sequestro della Sea Watch 3 e in tarda serata fa sbarcare a Lampedusa i 47 migranti, suscitando l’ira di Salvini che se la prende con pm e anche esponenti del governo. Dal ministero dell’Interno tuonano: «La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magist...

SeaWatch soccorre 65 Migranti. Salvini non si fa attendere : “Diffidata Ong - i nostri porti rimangono chiusi” : La nave Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. La ong tedesca afferma anche che "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate, ma nessuna risposta". Per la SeaWatch, "nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Immediata la reazione del Viminale. "Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in ...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui Migranti : "Ha nostalgia dei porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriducibile di chi vuole i porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere