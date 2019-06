La sai l’ultima? Greggio fa un chiarimento sulla fidanzata Romina

lanostratv

(Di venerdì 21 giugno 2019)Pierdomenico a La sai l’ultima. Eziochiarisce: “L’ha proposta Canale 5” Debutterà oggi, venerdì 21 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de “La sai l’ultima?”, con Ezio, affiancato dalla compagnaPierdomenico. Una coppia decisamente inedita per il piccolo schermo, che da stasera avrà modo di fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset nei caldi venerdì dell’estate. E in attesa della messa in onda della prima puntata de La sai l’ultima Ezio, rilasciando una lunga intervista pubblicata su TeleSette, ha voluto fare unproprio, affermando: La sua presenza mi è stata proposta da Canale 5. Io ho detto solo che la conoscevo e che quindi non avevo nulla in contrario. Ezioparla della: “A La sai ...

peppealbi : @matteosalvinimi Qualcuno gli dica che questa sera inizia....'La sai l'ultima?'....può parteciparvi se vuole - GIOURSO : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 #LaSaiLultima - Digital Edtion, un’edizione inedita e completamente rinnovata del va… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 #LaSaiLultima - Digital Edtion, un’edizione inedita e completamente rinnovata del va… -