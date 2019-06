Infrazione Ue | Di Maio | La eviteremo | Salvini | Non a tutti i

Conte cauto. Di Maio ottimista. Salvini diffidente : "Infrazione sarebbe attacco politico" : Conte cauto, Di Maio ottimista e Salvini diffidente. Questo lo stato d’animo del premier e dei vice premier nel confronto con l’Ue.Giuseppe Conte è molto cauto sull’evoluzione delle trattative fra Italia ed Europa sulla procedura d’infrazione. I suoi colloqui a Bruxelles, al Consiglio europeo, gli fanno parlare di un “negoziato complesso”, che però bisogna portare a casa: “Non ho mai ...

Prove alleanza Salvini-Di Maio : si va avanti - evitare Infrazione. Ma resta la distanza con Conte : Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'alleanza fra i due ministri e accorciare la distanza dal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di infrazione. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo". Aut aut che avrebbe ...

Prove alleanza Salvini-Di Maio : si va avanti - evitare Infrazione. Ma resta distanza con Conte : Un vertice a tre a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il primo chiarimento dopo le Europee - per rinsaldare l'alleanza fra i due ministri e accorciare la distanza dal premier Conte in particolare sull'Europa e la procedura di infrazione. Nodo sul quale il Capo del governo avrebbe posto un altro ultimatum: "Tratto io con l'Europa o mollo". Aut aut che avrebbe ...

Governo - vertice Conte - Salvini - Di Maio : i dossier caldi sul tavolo e la procedura d’Infrazione : Analizzando l'esito delle urne è Matteo Salvini a non immagina conseguenze dirette sulla vita dell'esecutivo. Tuttavia, per definire i prossimi passi nei dossier lasciati in sospeso - dalla flat tax alla Tav fino al salario minimo –, complice lo stallo da campagna elettorale, in serata è andato in scena il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Procedura d'Infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Marattin replica a Di Maio : “Procedura Infrazione colpa del Pd? Patetico - forse non capisce testo” : Il deputato del Pd, Luigi Marattin, risponde a Luigi Di Maio - secondo cui la procedura d'infrazione è stata causata dal Pd - in un'intervista a Fanpage.it: "È un tentativo Patetico". Secondo l'esponente dem Di Maio dovrebbe leggere prima il testo in italiano, ma anche in quel caso dice di non essere "sicuro che capisca: si tratta di scarsa comprensione, non hanno gli strumenti per comprendere queste cose, non sono in grado", afferma riferendosi ...

Procedura d’Infrazione Ue - Di Maio dà la colpa al Pd : “Riguarda loro - ma fanno la morale a noi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".

Di Maio : Infrazione Ue per debiti del Pd : 15.15 "Si parla tanto di una possibile procedura d'infrazione.Sapete cosa riguarda? Il debito prodotto dal Pd nel 2017 e 2018". Così il vicepremier Di Maio sulla procedura d'infrazione dell'Ue. "Altri Paesi europei hanno fatto più deficit di quanto consentito dai trattati e non sono andati incontro a nessuna sanzione", aggiunge. "Non è concepibile mettere in croce un Paese che vuole investire su crescita e lavoro e ridurre le tasse".Infine: ...