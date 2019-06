Harry Potter | Wizards Unite si mostra in un video gameplay di 24 minuti

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019)è finalmente disponibile per dispositivi mobile. Il titolo di Niantic e WB Games in realtà aumentata, che permette a tutti gli aspiranti maghi e streghe di mettere le mani sulla magia, è scaricabile per iOS e Android.Per chi non lo sapesse, inl'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l'intento di indagare sulla Calamità, nuova minaccia per il mondo magico.Qui sotto, potete vedere ben 24di gioco nel nuovopubblicato da IGN:Leggi altro...

