Google Earth abbraccia altri browser | ora è disponibile per tutti quanti

A soli 5 anni si perde e non ritrova più la strada di casa - dopo 25 anni con Google Earth ritrova la madre : Saroo Brierley, nel 1986, all’età di 5 anni, Saroo, un bambino povero che vive con la madre e i tre fratelli in un paesino sperduto dell’India centrale, sale erroneamente in un treno che lo porterà fino a Calcutta, a circa 1.600 chilometri di distanza dal suo villaggio. Il piccolo, solo e smarrito nella caotica metropoli, sopravvive per strada recuperando cibo dalla spazzatura e condividendo il suo triste destino con quello di migliaia di ...