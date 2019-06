Di Maio a Salvini | le tasse non si abbassano sui giornali

Infrazione Ue - Di Maio : "La eviteremo" <br> Salvini : "Non a tutti i costi" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora litigano anche sulla procedura d’Infrazione. Dopo le mai sopite tensioni sul taglio delle tasse, che oggi si sono infatti riaccese, nel pomeriggio nuovo scambio di vedute tra i due azionisti della maggioranza. Secondo Di Maio ci sono "ottime possibilità per scongiurare la procedura d'Infrazione europea" ma bisogna "essere uniti e combattere. Nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del ...

Sea Watch - Gasparri : “Procura di Catania archivia Conte-Salvini-Di Maio e Toninelli” : La procura di Catania ha archiviato le posizioni del presidente del consiglio, dei vicepremier e del ministro dei Trasporti. Ad annunciarlo è Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato. La vicenda è quella della nave Sea Watch di una ong tedesca: nel gennaio scorso dopo aver soccorso in acque italiane di 47 migranti (di cui 15 minori), dovette attendere per giorni prima di poter attraccare ...

Conte cauto. Di Maio ottimista. Salvini diffidente : "Infrazione sarebbe attacco politico" : Conte cauto, Di Maio ottimista e Salvini diffidente. Questo lo stato d’animo del premier e dei vice premier nel confronto con l’Ue.Giuseppe Conte è molto cauto sull’evoluzione delle trattative fra Italia ed Europa sulla procedura d’infrazione. I suoi colloqui a Bruxelles, al Consiglio europeo, gli fanno parlare di un “negoziato complesso”, che però bisogna portare a casa: “Non ho mai ...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Salvini : "Tagli alle tasse per 15 miliardi". Di Maio : "Sembra stia all'opposizione" : Tagli di tasse per 10 miliardi? La stima "è al ribasso, facciamo 15 miliardi: i soldi ci sono, basta volerli usare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni del 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. "Non permetteremo - ha aggiunto - che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese. Il condono? È una parte del tutto, sicuramente non la parte ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio in mutande! Le foto dei vicepremier in vacanza : Matteo Salvini con mutande aderenti verdi mentre si dedica al giardinaggio! Il verde deve piacere davvero tanto a Matteo Salvini – verde speranza del resto – visto che il settimanale Oggi che lo ha immortalato, aveva fatto lo stesso nel 2014, dedicandoli la copertina che lo immortalava a letto, nudo e con una cravatta verde. foto che erano addirittura finite all’asta su eBay per beneficenza. All’epoca sulla cresta sull’onda c’era un altro ...

Maturità e politici : Di Maio e Toninelli i “secchioni”. Salvini così così : È iniziato proprio oggi il sempre tanto temuto esame di Maturità per 500mila studenti. Si tratta di una prova di grande importanza che naturalmente ha riguardato anche i nostri politici (anche se spesso davanti alle loro dichiarazioni non sembra). E i voti eccellenti di alcuni di loro, riportati da Adnkronos, risultano davvero inaspettati. Ci sono ovviamente anche altri le cui performance non sono state particolarmente brillanti, ma questo, ...

