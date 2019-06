Bimbo morto a Mirabilandia | il giallo degli otto minuti | «Scena straziante | gente in

Mirabilandia - Bimbo morto in piscina : Edoardo sarebbe stato lasciato solo 8 minuti : Edoardo Bassani, il piccolo di 4 anni morto al Mirabeach, sarebbe stato lasciato da solo per ben 8 minuti. È quanto emerge dalle riprese delle telecamere di sicurezza del frequentato parco acquatico di Mirabilandia. Salgono, così, ad una decina le persone iscritte nel registro degli indagati (in Procura è stato, infatti, aperto un fascicolo per omicidio colposo). sarebbe stato lasciato da solo per 8 minuti Mercoledì 19 giugno Edoardo e la mamma ...

Indagata la madre del Bimbo morto a Mirabilandia : aperto un fascicolo per omicidio colposo : La madre del bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È difesa dall’avvocato Francesco Furnari. È possibile che, in vista dell’autopsia, a breve ...

Bimbo morto a Mirabilandia! Indagata la madre del piccolo Edoardo : La madre del piccolo Edoardo Bassani, il Bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. Sentita inizialmente come testimone, l’audizione della donna è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È possibile che, in vista dell'autopsia, a breve vengano avvisate altre persone già inquadrate dalle indagini della Procura.

Bimbo di quattro anni morto a Mirabilandia. Possibile annegamento : Un Bimbo di 4 anni è morto per un Possibile annegamento, nel pomeriggio, all’interno di ‘Mirabeach’, la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato da addetti al salvataggio verso le 15.30 a faccia in giù nell’acqua di una piscina per bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero: il Bimbo ...

